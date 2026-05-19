Filippo Ganna ha trionfato nella decima tappa del Giro d’Italia, una cronometro di 42 chilometri tra Viareggio e Massa. Il ciclista italiano ha tagliato il traguardo in 45 minuti e 53 secondi, con una media di 54,921 chilometri orari. La sua prestazione ha confermato il suo status di specialista, assicurandogli la vittoria.

La tappa, cruciale per la classifica generale, ha visto Ganna superare tutti gli avversari. Nonostante il ritmo elevato, il portoghese Afonso Eulálio ha difeso la maglia rosa, mantenendo il comando.

Ganna: ottava vittoria al Giro

Il successo odierno è l’ottava vittoria di tappa al Giro d’Italia per il corridore della Netcompany Ineos. Ganna ha superato sette avversari, dimostrando ottima condizione. "Penso che abbiamo fatto un lavoro straordinario questo inverno, soprattutto con i corridori di classifica generale", ha dichiarato. "Da oggi inizia un altro Giro per Filippo... ora cerchiamo di ottenere un’altra vittoria in una tappa su strada", ha aggiunto.

Tra gli altri, Thymen Arensman si è classificato secondo in 47:47, precedendo di cinque secondi Rémi Cavagna. Sjoerd Bax ha chiuso quarto, mentre Derek Gee-West ha conquistato la quinta posizione. Il distacco inflitto da Ganna ha evidenziato la sua superiorità.

Eulálio leader, Vingegaard in difficoltà

Afonso Eulálio ha saputo limitare i danni nella cronometro, mantenendo un vantaggio di 27 secondi su Jonas Vingegaard. Quest'ultimo ha concluso al tredicesimo posto, con una prestazione debole, perdendo oltre un minuto rispetto ad Arensman. La classifica generale vede Eulálio ancora al comando, conservando la leadership nonostante le insidie.

La decima tappa del Giro d’Italia ha segnato un momento chiave, con Filippo Ganna che ha riconfermato il suo talento. La battaglia per la classifica generale resta apertissima, promettendo emozioni.