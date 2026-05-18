Il Giro d’Italia riprende con la sua decima tappa, una cronometro individuale di 42 chilometri che collegherà Viareggio a Massa. Dopo il secondo giorno di riposo, questa frazione si presenta completamente pianeggiante, configurandosi come un terreno ideale per gli specialisti delle prove contro il tempo.

La tappa assume un’importanza strategica per la classifica generale. I principali favoriti avranno l'opportunità di guadagnare secondi preziosi, fondamentali in vista delle prossime frazioni che si preannunciano decisive.

Il Tracciato e i Protagonisti Attesi

Il percorso si snoda su un tracciato quasi interamente rettilineo, caratterizzato da due inversioni a U. La partenza è fissata a Viareggio, con la prima inversione a Marina di Torre del Lago. I corridori faranno poi ritorno verso Viareggio, per proseguire lungo il suggestivo lungomare della Versilia fino a Marina di Massa. Qui è prevista la seconda inversione a U, prima dell'arrivo dopo un breve tratto rettilineo. La natura totalmente pianeggiante del tracciato favorirà i cronoman puri, con velocità medie previste molto elevate.

Tra i protagonisti attesi per la vittoria di tappa figurano alcuni dei migliori specialisti delle prove contro il tempo, pronti a dare battaglia per il successo parziale.

Implicazioni per la Classifica Generale

La cronometro di martedì si configura come un momento cruciale per la classifica generale. Le prestazioni individuali su un percorso così veloce potranno modificare significativamente i distacchi tra i corridori, riducendoli o ampliandoli in maniera sostanziale.

Questa tappa sarà quindi determinante per le ambizioni di chi punta alla prestigiosa maglia rosa e per chi cercherà di recuperare posizioni importanti nella graduatoria.

Dettagli della Tappa

La tappa prenderà il via martedì 19 maggio. La partenza del primo corridore è fissata per le ore 13:15, mentre l'arrivo dell'ultimo è atteso tra le 17:00 e le 17:15. Si tratta dell'unica cronometro individuale prevista in questa edizione del Giro d'Italia, un fattore che ne sottolinea ulteriormente l'importanza strategica per le sorti complessive della corsa.