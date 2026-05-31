Jonas Vingegaard ha scritto una pagina indelebile nella storia del ciclismo, aggiudicandosi il Giro d'Italia e indossando la maglia rosa finale. Con questa vittoria, il campione danese entra nell'esclusivo club degli atleti capaci di conquistare tutte e tre le grandi corse a tappe. L'ultima e spettacolare frazione, che ha animato le strade di Roma con un arrivo mozzafiato al Circo Massimo, ha visto il trionfo in volata dell'italiano Jonathan Milan. Il velocista azzurro ha preceduto in uno sprint serrato Giovanni Lonardi e il francese Paul Penhoët, regalando al pubblico romano un finale indimenticabile.

Al termine della gara, l'emozione di Vingegaard era palpabile. "Aver vinto il Giro e metterlo in bacheca con Tour e Vuelta è davvero speciale: è difficile trovare le parole", ha dichiarato il ciclista. Il danese, già vincitore del Tour de France nel 2022 e 2023 e della Vuelta nel 2025, ha così completato una storica tripletta, un'impresa riuscita solo a pochi giganti del ciclismo come Anquetil e Merckx. Il momento più toccante della giornata è stato l'abbraccio commosso con la moglie e i due figli, entrambi vestiti con repliche della sua maglia rosa, subito dopo aver tagliato il traguardo. "Avere qui la mia famiglia e baciarla è stato eccezionale", ha aggiunto Vingegaard, senza riuscire a trattenere le lacrime.

"Non avrei mai sognato di averli qui in questo giorno, mi supportano sempre e ora li posso baciare da vincitore del Giro".

Il trionfo di Vingegaard e i numeri del Giro

Con il successo al Giro d'Italia, Vingegaard si consacra nell'élite del ciclismo mondiale, diventando l'ottavo corridore nella storia a conquistare tutte e tre le grandi corse a tappe. Il campione del Team Visma-Lease a Bike ha dominato la corsa rosa, chiudendo con un vantaggio significativo di 5 minuti e 22 secondi sul secondo classificato, Felix Gall. Il podio è stato completato da Jai Hindley, che ha terminato la competizione a 6 minuti e 25 secondi dal vincitore. "È qualcosa che ho sognato per tutta la vita e ora poterlo realizzare è davvero speciale.

Sono senza parole. Indossare la maglia rosa per le strade di Roma è qualcosa di unico", ha ribadito Vingegaard, esprimendo tutta la sua gioia e commozione per il risultato raggiunto.

La vittoria di Jonathan Milan nell'ultima tappa ha ulteriormente impreziosito il finale del Giro. Il velocista italiano ha dimostrato ancora una volta il suo talento cristallino, imponendosi in uno degli arrivi più prestigiosi della stagione. La sua performance davanti al pubblico romano e ai grandi nomi del ciclismo internazionale ha confermato le sue doti di sprinter di primissimo livello.

Prospettive future: la sfida del Tour de France

Dopo l'intensa fatica del Giro, Vingegaard ha annunciato un breve periodo di riposo a Roma, dove trascorrerà qualche giorno con la sua famiglia.

Successivamente, farà ritorno in Danimarca per iniziare la preparazione in vista del prossimo grande obiettivo: il Tour de France. Qui, il ciclista danese tenterà di realizzare la storica doppietta Giro-Tour, un'impresa riuscita finora a soli otto uomini nella storia del ciclismo. Vingegaard, che ha rispettato pienamente le aspettative della vigilia, ha dominato il suo primo Giro d'Italia, confermando il suo status di uno dei grandi favoriti nelle corse a tappe. L'ultima frazione del Giro, caratterizzata da otto giri cittadini nella capitale, si è conclusa in modo spettacolare, con Milan che ha avuto la meglio in uno sprint di gruppo. La stagione ciclistica si arricchisce così di un nuovo capitolo, con Vingegaard pronto a puntare ancora più in alto nei prossimi appuntamenti.