Paul Magnier ha conquistato la prima tappa del Giro d’Italia, la Nessebar-Burgas, assicurandosi così anche la maglia rosa.

Il corridore francese si è imposto allo sprint nella frazione inaugurale delle tre tappe in Bulgaria, precedendo Tobias Lund Andresen. La volata finale è stata però segnata da una maxi-caduta che ha coinvolto diversi corridori sul rettilineo conclusivo.

Al termine della gara, Magnier ha commentato con entusiasmo il successo: “Vincere una corsa in bicicletta è fantastico, farlo così al Giro d'Italia lo è ancora di più - ha detto ai microfoni della Rai Magnier -.

Devo ancora realizzare, è un risultato grandioso. Mi trovo bene con questa maglia, sarà speciale indossarla domani in corsa e festeggiare stasera con la squadra. Mi sono allenato tanto pensando a questo momento. La squadra ha fatto un lavoro grandioso per tutta la tappa e nel finale mi ha evitato la caduta, poi ho trovato comunque le gambe giuste”.

Il contesto della tappa inaugurale

La tappa d'esordio, la prima delle tre in programma in Bulgaria, ha offerto un percorso di 147 chilometri. Partendo da Nessebar e concludendosi a Burgas, il tracciato, prevalentemente pianeggiante, ha favorito, come previsto, un arrivo in volata di gruppo. La partenza da Nessebar ha rappresentato un momento significativo, la prima volta nella storia del Giro d’Italia da questa località bulgara.

Dettagli sulla maxi-caduta

L'incidente che ha caratterizzato il finale si è verificato a circa seicento metri dal traguardo, innescato da un contatto tra più corridori. Nonostante la maxi-caduta, la maggior parte del gruppo ha beneficiato della zona di protezione degli ultimi cinque chilometri, ricevendo lo stesso tempo del vincitore. Fortunatamente, non si sono registrati ritiri o infortuni gravi tra i favoriti della classifica generale, permettendo loro di proseguire la competizione.