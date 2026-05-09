Guillermo Silva, classe 2001, ha scritto una pagina storica per il ciclismo uruguaiano, conquistando la maglia rosa al Giro d'Italia. È il primo atleta del suo Paese a riuscirci. La tappa, ricca di colpi di scena, si è conclusa con uno sprint inatteso sul traguardo di Veliko Tarnovo, dove Silva ha preceduto il tedesco Florian Stork e l'italiano Giulio Ciccone. Questa impresa arriva dopo una partenza da Burgas che ha visto l'assenza di Matteo Moschetti, caduto durante i preparativi della volata della prima tappa.

La corsa è stata segnata da una serie di cadute, con l'asfalto reso scivoloso dalla pioggia.

Una di queste, particolarmente rovinosa, ha coinvolto diversi uomini di classifica e ha costretto Jay Vine e Marc Soler della Uae ad abbandonare la gara in ambulanza. Adam Yates, capitano della squadra, è riuscito a proseguire nonostante le ferite. La gara è stata temporaneamente neutralizzata per consentire i soccorsi, prima di riprendere con il gruppo compatto. Nel finale, dopo il Red Bull Km che ha visto Egan Bernal guadagnare sei secondi di abbuono, l'Astana ha imposto il ritmo sulla salita verso il Monastero di Lyaskovets. Qui Cristian Scaroni ha tentato l'attacco, seguito da Jonas Vingegaard, Giulio Pellizzari e Lennert Van Eetvelt. Tuttavia, il tentativo dei tre non è andato a buon fine e il gruppo li ha ripresi a due chilometri dall'arrivo.

Lo sprint decisivo e le emozioni di Silva

Nello sprint finale, Silva ha trovato lo spunto vincente, tagliando il traguardo con un gesto di incredulità e gioia. "È una vittoria storica per il mio Paese", ha raccontato l'uruguaiano, "arrivata in un finale caotico, molto nervoso, dopo che la squadra ha lavorato tutto il giorno". Dietro di lui, Giulio Pellizzari, quinto al traguardo, ha espresso rammarico per l'occasione mancata: "La gamba era buona, me la potevo giocare ma ormai è andata e mancano tre settimane, le salite vere devono arrivare".

La giornata è stata caratterizzata anche da una lunga fuga di Diego Pablo Sevilla, maglia azzurra di miglior scalatore, e del suo compagno Mirco Maestri, ripresa solo a ventisette chilometri dal traguardo.

La tappa si è rivelata impegnativa anche per i favoriti, con Jonas Vingegaard che ha lanciato un primo segnale agli avversari, pur senza riuscire a concretizzare l'azione negli ultimi metri.

Il contesto della tappa e il primato uruguaiano

La seconda tappa del Giro d'Italia si è distinta per la sua lunghezza e per le condizioni meteo avverse, che hanno influito sullo svolgimento della corsa. La presenza di tre ascese di terza categoria ha reso la frazione particolarmente selettiva, favorendo le fughe e mettendo alla prova la resistenza dei corridori. La vittoria di Silva rappresenta un traguardo senza precedenti per l'Uruguay, che mai prima d'ora aveva visto un proprio atleta indossare la maglia rosa o vincere una tappa in una grande corsa a tappe.

Il successo di Silva, ottenuto grazie anche al lavoro di squadra dell'Astana, assume un significato ancora più rilevante considerando la giovane età del corridore e la sua prima partecipazione alla Corsa Rosa. La tappa ha inoltre confermato la competitività di Jonas Vingegaard, al debutto al Giro, e la determinazione degli altri protagonisti, che dovranno ora affrontare le prossime tappe con rinnovata attenzione, in attesa delle grandi salite che caratterizzeranno la seconda parte della corsa.