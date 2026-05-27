A partire dalla stagione 2027, il team di Formula 1 Alpine assumerà la nuova denominazione di Gucci Racing Alpine Formula One Team, grazie a una storica partnership con la rinomata casa di moda di lusso. Questo accordo vede Gucci subentrare come title partner, sostituendo BWT, e porterà a un significativo cambiamento nell’identità visiva e commerciale della scuderia, che adotterà i colori distintivi e il brand della prestigiosa maison fiorentina. La notizia è stata accolta con grande interesse nel mondo della Formula 1, segnando un’inedita convergenza tra l’alta moda e il motorsport.

La collaborazione tra Alpine e Gucci non si limita a una semplice sponsorizzazione, ma prevede anche il lancio di un nuovo marchio, Gucci Racing. L’obiettivo è chiaro: raggiungere nuovi e ampi pubblici attraverso la piattaforma globale e l’enorme risonanza della Formula 1. Francesca Bellettini, presidente e CEO di Gucci, ha espresso l’importanza strategica di questa mossa: “Questa partnership con Alpine Formula One Team scrive un nuovo capitolo significativo. Gucci diventa la prima casa di moda di lusso a ricoprire il ruolo di Title Partner in Formula 1. Questo riflette la nostra ambizione per il brand e il ruolo di primo piano che desideriamo che Gucci eserciti su questo palcoscenico internazionale.

La Formula 1 rappresenta oggi una convergenza unica di performance, cultura e portata globale, e riteniamo che Alpine sia il partner ideale per tradurre questa visione in realtà. Gucci Racing è molto più di una semplice presenza sulla griglia di partenza; è un’espressione autentica di chi siamo e della direzione in cui vogliamo portare il nostro brand. E siamo certi che ci sarà molto altro in arrivo. Siamo profondamente grati ad Alpine e a tutto il gruppo Renault per aver condiviso con noi questa ambizione.”

Una partnership strategica che unisce lusso e velocità

L’intesa raggiunta riporta una figura di spicco come Luca de Meo, attuale CEO di Kering (il gruppo proprietario di Gucci), nel dinamico mondo della Formula 1, dopo la sua precedente esperienza come amministratore delegato di Renault tra il 2020 e il 2025.

Anche Flavio Briatore, executive advisor di Alpine, ha voluto sottolineare la portata strategica e il valore di questa collaborazione: “Collaborare con un marchio prestigioso del calibro di Gucci in Formula 1, in qualità di title partner del team Alpine, è per me motivo di immenso orgoglio. Non solo, ma sono anche estremamente entusiasta delle innumerevoli possibilità che questa partnership con Gucci ci offre e delle grandi cose che potremo realizzare insieme a livello globale. Con le recenti e migliorate performance in pista e il miglior totale punti mai registrato dalla squadra all’inizio di una stagione, questa nuova collaborazione con Gucci evidenzia lo slancio crescente e la traiettoria positiva che il team sta intraprendendo.” Briatore ha inoltre aggiunto un ringraziamento: “Vorrei esprimere la mia gratitudine a Luca e Francesca per la loro fiducia e dedizione al progetto, che hanno contribuito a rendere possibile questa partnership storica.”

La presenza di Briatore, che vanta già un solido legame con l’industria della moda grazie alla sua esperienza passata con Benetton, rafforza ulteriormente la sinergia tra il team Alpine e il settore del fashion di lusso.

Questa notizia giunge in un momento particolarmente positivo per la scuderia francese. Dopo una stagione 2025 considerata difficile, il team ha iniziato il 2026 con risultati decisamente incoraggianti, occupando attualmente il quinto posto nella Classifica Costruttori e segnando il miglior avvio di sempre nella sua storia.

Gucci Racing: la nuova frontiera tra alta moda e motorsport

La partnership tra Alpine e Gucci va ben oltre una tradizionale sponsorizzazione, configurandosi come una vera e propria piattaforma di business ed esperienziale innovativa. Questa iniziativa è stata concepita e sviluppata attorno a valori fondamentali come la performance, la precisione, la disciplina e l’eccellenza, posizionandosi all’intersezione unica tra il mondo del lusso e quello dello sport agonistico.

L’ambizione di Gucci Racing è quella di essere molto più di una semplice presenza sulla griglia di partenza; rappresenta una nuova e audace frontiera per la celebre maison fiorentina nel competitivo panorama delle competizioni internazionali.

Questo accordo segna un momento di svolta e un vero e proprio momento storico per la Formula 1, con Gucci che si afferma come la prima casa di moda di lusso a ricoprire un ruolo così preminente come title partner di un team. L’iniziativa riflette una tendenza sempre più marcata di convergenza tra il mondo dello sport di alto livello, la cultura e i brand di lusso di fama mondiale. Testimonia inoltre la chiara volontà di Alpine di continuare a innovare e a distinguersi, sia sul circuito che al di fuori, consolidando la propria posizione tra le scuderie più dinamiche e all’avanguardia del campionato di Formula 1.