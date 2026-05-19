La scuderia Haas si appresta ad affrontare il Gran Premio del Canada con un significativo pacchetto di aggiornamenti, nella speranza di ritornare stabilmente nella zona punti. Il team principal Ayao Komatsu ha espresso fiducia, ritenendo che le novità tecniche possano consentire alla squadra di competere nuovamente per la top-10. Dopo un inizio di stagione promettente, caratterizzato da piazzamenti a punti nelle prime tre gare e un eccellente quinto posto in Cina, la Haas ha incontrato maggiori difficoltà nel Gran Premio di Miami, dove molte squadre rivali avevano già introdotto importanti evoluzioni.

Le sfide del weekend Sprint e le ambizioni

Komatsu ha evidenziato le complessità legate al formato del weekend: “Trattandosi di un weekend Sprint, avremo a disposizione solo la sessione di FP1 per valutare il pacchetto, comprenderne il funzionamento e trarne il massimo. Sarà un compito impegnativo, ma è ciò che molte altre squadre hanno affrontato a Miami, e noi siamo pronti ad accettare la sfida”. L’obiettivo primario è chiaro: massimizzare il potenziale della vettura e progredire in una stagione che si sta rivelando estremamente combattuta e competitiva.

I piloti e l'impatto degli aggiornamenti

Oliver Bearman, autore di diciassette dei diciotto punti totali conquistati finora dal team, nutre grandi aspettative per la gara di Montreal.

Il giovane pilota punta a migliorare il suo undicesimo posto ottenuto l’anno precedente sul circuito canadese. “L’anno scorso a Montreal sentivo che avremmo potuto ottenere di più, quindi sono determinato a migliorare quel P11”, ha dichiarato Bearman. Ha inoltre aggiunto: “Non ho dubbi che dovremmo essere nel gruppo di metà classifica a lottare per i punti in entrambe le gare”. Anche Esteban Ocon, l'altro pilota della squadra, sarà fondamentale nella valutazione e nell'ottimizzazione del nuovo pacchetto tecnico.

Dettagli tecnici del nuovo pacchetto

La Haas introdurrà a Montreal una versione notevolmente rivista della sua monoposto, la VF-26. Questo aggiornamento include modifiche aerodinamiche e meccaniche di sostanziale entità.

Il circuito Gilles-Villeneuve, noto per le sue caratteristiche tecniche uniche e le intense frenate, si presterà come un banco di prova ideale per testare l’efficacia delle nuove componenti. Tuttavia, il formato ridotto del weekend Sprint limiterà il tempo a disposizione per l’analisi approfondita e l’ottimizzazione del pacchetto, aumentando sia il rischio che il potenziale beneficio in termini di prestazioni in pista.