La giovane e promettente tennista americana, Hailey Baptiste, ha recentemente offerto uno sguardo inedito sulla sua vita al di fuori dei campi da gioco, rivelando una profonda e quasi irrefrenabile passione per lo shopping. Durante una conferenza stampa tenutasi dopo aver compiuto un’impresa notevole, salvando due match point e sconfiggendo Barbora Krejcikova, Baptiste ha candidamente descritto il suo amore per abiti, scarpe e gioielli come una vera e propria “dipendenza”.

“Ho una stanza piuttosto piena, ma sì, faccio molti acquisti”, ha dichiarato la tennista con un sorriso, condividendo dettagli sui suoi ultimi ritrovamenti.

Tra i suoi acquisti più apprezzati figurano un nuovo bracciale e una nuova collana, che si aggiungono a una vasta collezione di capi d’abbigliamento. La situazione è tale che a volte, aprendo le valigie, si ritrova di fronte a una “sorpresa”: “Alcuni di questi nemmeno ricordo di averli comprati, quindi è una sorpresa quando apro alcune valigie. Come, oh, sì, ricordo di aver preso questo. Sì, ho una dipendenza, quindi…”. Questa terapia al dettaglio sembra essere un modo per la tennista di gestire le pressioni e gli impegni del circuito WTA.

Baptiste ha anche fornito un’ulteriore prova della sua propensione allo shopping durante un’intervista video per un podcast, dove ha mostrato l’impressionante quantità di valigie che la accompagnano nei suoi soggiorni in hotel.

Fortunatamente, la logistica di trasportare tutti i suoi acquisti non rappresenta un ostacolo insormontabile, grazie al suo status privilegiato con una nota compagnia aerea. “Ho davvero lo status su United, quindi posso portare tre bagagli gratuiti fino a settanta libbre ciascuno per me, più tutti quelli di chi viaggia con me”, ha spiegato, sottolineando come questo le faciliti notevolmente gli spostamenti.

Un traguardo significativo: la partnership con Nike

Un sviluppo significativo e molto atteso nella carriera di Hailey Baptiste è stato il recente annuncio dell’accordo di sponsorizzazione con Nike per l’abbigliamento sportivo. Questo rappresenta un momento cruciale per l’atleta, che in precedenza acquistava i prodotti del celebre marchio di tasca propria, arrivando persino a utilizzare l’account di un collega, Frances, per ottenere i capi desiderati.

“È un marchio che amo davvero e che ho sempre indossato fin da piccola. È semplicemente ciò con cui mi sentivo a mio agio”, ha affermato Baptiste, evidenziando il suo legame di lunga data con Nike. L’ufficializzazione di questa partnership ha un valore profondamente personale per lei: “Essere ora ufficialmente con loro è molto speciale per me, ed era un grande obiettivo che mi ero posta quest’anno. Ho lavorato per raggiungerlo e me lo sono guadagnato. Sono davvero felice di questo”. Questo accordo non è solo un riconoscimento economico, ma anche la concretizzazione di un sogno professionale.

L'impatto della sponsorizzazione Nike sulla carriera

L’accordo con Nike segna un passo decisivo per la progressione della carriera di Baptiste.

In precedenza, la sua relazione con il brand era limitata a una collaborazione non ufficiale, che le permetteva di ricevere abbigliamento ma senza una retribuzione formale come atleta sponsorizzata. Ora, la tennista americana ha siglato un contratto di sponsorizzazione completo, che la proietta tra le atlete di punta del marchio per la stagione in corso.

Questo prestigioso riconoscimento giunge in un periodo di notevole crescita per la carriera di Hailey Baptiste, confermando il suo status di giovane talento emergente e tra i più promettenti del circuito internazionale. La sponsorizzazione “head-to-toe” con Nike non solo alleggerirà le sue spese per l’abbigliamento sportivo, ma rafforzerà anche la sua immagine e la sua visibilità a livello globale, consolidando la sua posizione nel mondo del tennis professionistico.