L'Hellas Verona ha ufficialmente conferito allo studio internazionale Gensler l'incarico per la progettazione architettonica del suo nuovo stadio. La futura casa del club scaligero sorgerà nell'area attualmente occupata dallo stadio Marcantonio Bentegodi. Questa importante decisione giunge dopo la presentazione dello studio di fattibilità del progetto al Comune di Verona, avvenuta il 5 novembre 2025.

Gensler: eccellenza globale per il progetto scaligero

Gensler, fondata a San Francisco nel 1965, è riconosciuta come una delle più affermate e prestigiose società di architettura a livello globale.

Vanta decenni di esperienza nella progettazione e realizzazione di impianti sportivi e grandi sviluppi immobiliari. Il suo approccio integrato abbraccia architettura, urban design, interior design, brand strategy, digital experience e sostenibilità, combinando ricerca, creatività e innovazione per realizzare progetti radicati nell’esperienza degli utenti, nel contesto urbano e nella qualità degli spazi. Per questo progetto specifico, Gensler metterà a disposizione la sua esperienza globale, affiancata da un gruppo di professionisti altamente qualificati con una profonda conoscenza del contesto italiano degli stadi e del real estate. Il team includerà Sportium e ARUP, con il coordinamento di Colliers in qualità di project manager.

L'obiettivo è creare un gruppo di lavoro che unisca l'eccellenza internazionale in ambito progettuale, competenze tecniche specialistiche e una solida conoscenza del mercato locale.

Impegno per il futuro e coinvolgimento della comunità

Dirk Swaneveld, Managing Director di Presidio Investors, ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa: “Questo annuncio conferma il nostro impegno di lungo periodo nei confronti dei tifosi, del Club e della città. Rappresenta infatti un passo significativo nella costruzione del futuro dell’Hellas Verona, attraverso la realizzazione di un impianto conforme ai più elevati standard internazionali: una casa di cui i nostri sostenitori e l’intera comunità veronese possano essere orgogliosi”.

Il Club ha inoltre annunciato un attivo coinvolgimento della comunità locale. Con l'avanzamento del progetto, tifosi, residenti e imprese del territorio saranno consultati attraverso focus group e sondaggi. L'obiettivo è permettere che la voce della comunità veronese possa contribuire a orientare lo sviluppo dello stadio, rendendolo un vero punto di riferimento per tutti. Nonostante la recente retrocessione in Serie B, l'Hellas Verona mantiene una visione strategica a lungo termine, puntando sullo stadio come asset fondamentale per il rilancio del Club e della città.

Pur continuando a considerare UEFA Euro 2032 un'importante opportunità per la città di Verona, il Club ha ribadito con chiarezza che il progetto del nuovo stadio non è subordinato a questo evento, confermando la sua autonomia e la sua visione a lungo termine.