Il Giro d'Italia ha trovato il suo atteso padrone nella prima delle tappe alpine. A Pila, arrivo della 14° frazione della corsa, Jonas Vingegaard ha imposto la legge del più forte con una prestazione autorevole, concretizzando con apparente facilità l'impeccabile lavoro di tutta la Visma. La prova del danese è stata testimoniata anche dai numeri espressi sulla lunga salita finale verso la stazione sciistica valdostana.

VAM di oltre 1700

La salita di Pila misura ben 16 chilometri e 360 metri e supera un dislivello di 1170 metri con una pendenza media del 7.15%.

La salita è caratterizzata da una pendenza molto costante, senza tratti di respiro, ma anche senza pendenze da muro.

L'attacco di Vingegaard è arrivato a 4 chilometri e 700 metri dalla vetta, dopo il lavoro preparatorio di Davide Piganzoli, che ha impresso un ritmo sostenuto determinando una netta selezione. Vingegaard ha completato la salita in 40'37'', salendo con una velocità media di 24,1 chilometri orari. La VAM, la velocità ascensionale media, è stata di 1728. Vingegaard ha espresso una potenzia media stimata di circa 6.5 watt per chilo.

'Avevamo un piano fin dall'inizio'

Dopo la vittoria di Pila, Jonas Vingegaard ora guida il Giro d'Italia con un vantaggio di 2'26'' su Eulálio, con Gall terzo a 2'50'', ma ha respinto l'idea che la corsa sia ormai decisa e archiviata.

"Direi che non è vero," ha detto Vingegaard quando gli è stato chiesto se avesse vinto il Giro oltre che la tappa. "Ci sono ancora tre tappe di montagna molto difficili nell'ultima settimana, quindi sicuramente non è ancora finita. Tutti possono avere una brutta giornata. Dobbiamo solo mantenere la concentrazione e continuare a lottare per questa bellissima maglia.

"Come ho detto, sarebbe un sogno per me portare questa maglia a Roma" ha aggiunto il campione danese.

La vittoria è stata la terza di Vingegaard al suo debutto al Giro, dopo i precedenti successi sul Blockhaus nella settima tappa e Corno alle Scale nella nona tappa. Eppure la tappa di Pila sembra avere un peso emotivo diverso, sia per il modo in cui la Visma ha controllato la gara sia perché ha portato il danese in rosa per la prima volta.

"Penso che questa sia quella che ricorderò di più," ha dichiarato Vingegaard. "Oggi abbiamo avuto un piano fin dall'inizio con la squadra e volevamo controllare la tappa. E' quello che hanno fatto i miei compagni. Hanno fatto un lavoro incredibile per tutto il giorno. È stato davvero impressionante come hanno pedalato, sono così orgoglioso dei miei compagni di squadra e sono orgoglioso di poterli ricambiare. È una vittoria davvero bella."