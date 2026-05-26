Diego Nepi Molineris, amministratore delegato di Sport e Salute, ha ufficialmente presentato a Roma il Bnl Italy Major Premier Padel. Questo prestigioso torneo si terrà al Foro Italico dal 31 maggio al 7 giugno, segnando il ritorno del grande sport internazionale nella capitale dopo gli Internazionali di tennis. L'evento si preannuncia come un appuntamento di rilievo nel panorama sportivo romano.

Un simbolo di crescita e organizzazione per Roma

"Dopo l'indimenticabile spettacolo offerto dagli Internazionali di tennis, Roma si prepara nuovamente ad accendere i riflettori sul grande sport con uno degli appuntamenti più prestigiosi del circuito mondiale di padel", ha dichiarato Nepi Molineris.

Ha aggiunto che al Foro Italico, le migliori giocatrici e i migliori giocatori si sfideranno in un evento che è un chiaro simbolo di una disciplina in continua e rapida crescita. L'amministratore delegato ha inoltre evidenziato come gli undici campi da gioco, realizzati in tempi record, siano una testimonianza tangibile della "capacità organizzativa, della visione e del profondo lavoro di squadra tra Sport e Salute, la Fitp e la federazione internazionale". Questa sinergia, unita alla collaborazione tra diverse istituzioni, rende possibile un evento di tale portata, configurandosi come un "modello virtuoso di collaborazione che contribuisce a rafforzare il ruolo di Roma come capitale internazionale dei grandi eventi sportivi".

Il padel: un fenomeno sociale e culturale in evoluzione

L'amministratore delegato di Sport e Salute ha poi approfondito il ruolo del padel, definendolo "uno dei fenomeni sportivi e sociali più significativi del nostro tempo". Ha descritto l'emergere di una "nuova galassia dello sport", dove elementi fondamentali come il talento, l'innovazione, l'inclusione e un forte senso di comunità si rafforzano reciprocamente. Nepi Molineris ha sottolineato che quando questi fattori si allineano, "non cambia solamente il panorama sportivo, ma si trasforma anche il linguaggio delle nuove generazioni, il modo di ispirare le persone e, in ultima analisi, il futuro stesso". Questo evidenzia l'impatto profondo e trasformativo che il padel sta avendo sulla società.

Il calendario internazionale del padel

Il Bnl Italy Major Premier Padel si inserisce pienamente nel circuito internazionale organizzato dalla Federazione Internazionale di Padel (FIP). Il calendario del 2026 prevede diverse tappe di altissimo livello, tra cui i tornei Major, P1 e P2, tutti inclusi nell'ufficiale tour professionistico mondiale. Questo posiziona l'evento romano come una tappa cruciale e di grande visibilità a livello globale.