Una serata di grande calcio allo stadio Diego Armando Maradona si è trasformata in una vera e propria sorpresa per il Napoli. L'11 maggio 2026, nella trentaseiesima giornata di Serie A, il Bologna ha espugnato il campo partenopeo con un inatteso 3-2, rimandando così la festa per la qualificazione alla Champions League dei padroni di casa. La rete decisiva, firmata da Jonathan Rowe nel finale, ha gelato il pubblico e riscritto le sorti dell'incontro.

La cronaca del match

Il Bologna ha approcciato la partita con determinazione, sbloccando il risultato già al 9’ minuto.

È stato Federico Bernardeschi a portare in vantaggio gli ospiti, trafiggendo il portiere Milinković‑Savić con un preciso sinistro diagonale. La squadra emiliana ha raddoppiato al 34’ grazie a Riccardo Orsolini, che ha trasformato con freddezza un calcio di rigore concesso per un fallo di Di Lorenzo in area di rigore. Il Napoli ha cercato di reagire prima della fine del primo tempo, e nei minuti di recupero ha accorciato le distanze con Giovanni Di Lorenzo, abile a sfruttare un rimpallo favorevole e a insaccare la palla alle spalle dell'estremo difensore avversario.

La ripresa si è aperta con il Napoli deciso a recuperare. Al 48’, Alisson Santos ha ristabilito la parità con un potente destro sul secondo palo, finalizzando al meglio un assist di Højlund.

Il match sembrava ormai avviarsi verso un pareggio, ma il Bologna non ha mollato. Allo scadere, precisamente al 90’+1’, Jonathan Rowe ha inventato una spettacolare semirovesciata che non ha lasciato scampo al portiere azzurro, regalando al Bologna una vittoria preziosa e tre punti di fondamentale importanza per la classifica.

Le implicazioni del risultato

Il successo del Bologna al Maradona si è rivelato una vera e propria doccia fredda per il Napoli. La squadra partenopea ha visto così sfumare la possibilità di festeggiare in anticipo la qualificazione matematica alla prossima Champions League. L'attesa per la certezza del ritorno nell'élite del calcio europeo si prolunga, costringendo la formazione di Conte a rimandare i festeggiamenti.

L'incontro si è svolto in una cornice di pubblico entusiasta, con circa 47.000 spettatori presenti allo stadio. Nonostante il Napoli abbia mantenuto un maggiore controllo del possesso palla (52,2 %) e abbia creato un numero superiore di occasioni da gol, è stato punito dalla straordinaria concretezza del Bologna e, in particolare, dalla prodezza balistica di Rowe, che ha deciso l'esito della gara.

Il trionfo inatteso del Bologna

La vittoria del Bologna è stata costruita su un avvio di gara deciso e sulla capacità di resistere alla rimonta del Napoli. Il gol decisivo, arrivato nel momento più inatteso, ha suggellato una prestazione di grande carattere. La rete di Rowe, in particolare, è stata descritta come una "splendida semirovesciata" che ha letteralmente gelato lo stadio Maradona, consegnando la vittoria agli ospiti e lasciando l'amaro in bocca ai tifosi azzurri.