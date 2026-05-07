Il Comitato Olimpico Internazionale (Cio) ha annunciato la revoca delle restrizioni imposte agli atleti bielorussi, consentendo loro di partecipare nuovamente alle competizioni olimpiche. Questa decisione, comunicata dal comitato esecutivo, riguarda sia gli atleti individuali sia le squadre nazionali, aprendo così la strada a una piena partecipazione della delegazione bielorussa ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Tale partecipazione includerà la presenza alla cerimonia di apertura e l’inclusione nel medagliere, segnando un importante cambiamento nel panorama sportivo internazionale.

La dichiarazione del Cio specifica chiaramente che l'organizzazione "non raccomanda più alcuna restrizione alla partecipazione degli atleti bielorussi, comprese le squadre". Questa scelta giunge dopo un periodo prolungato in cui, a seguito dell’invasione dell’Ucraina nel 2022, sia i bielorussi che i russi erano stati esclusi dalle principali competizioni internazionali. Durante questo periodo, ad alcuni atleti era stata concessa la possibilità di gareggiare unicamente come "atleti neutrali individuali". Nelle recenti edizioni dei Giochi, come Parigi 2024 e Milano-Cortina 2026, i bielorussi hanno infatti partecipato senza bandiera nazionale e in numero limitato: diciassette atleti a Parigi e sette in Italia, evidenziando le severe condizioni precedentemente in vigore.

Il Contesto della Decisione e le Prospettive Future

La revoca delle restrizioni tiene conto della tempistica dei processi di qualificazione per i Giochi di Los Angeles 2028, i quali, per alcune discipline, inizieranno già dalla prossima estate. Ora spetterà alle singole federazioni sportive internazionali il compito di attuare formalmente la nuova regola, permettendo così alla Bielorussia di tornare a gareggiare con una delegazione ufficiale e con i propri colori nazionali. Il Cio ha enfatizzato che questa decisione si inserisce in un contesto geopolitico complesso e mira a preservare la missione olimpica fondamentale: garantire uno sport basato sui valori e libero da interferenze politiche, promuovendo l'unità e la pace attraverso lo sport.

Il Comitato Olimpico Internazionale ha inoltre ribadito un principio cardine: "la partecipazione degli atleti alle competizioni internazionali non dovrebbe essere limitata dalle azioni dei loro governi, inclusa la partecipazione a conflitti o guerre". Questo concetto è stato riaffermato anche attraverso il processo "Fit for the Future", avviato nel settembre 2025, che ha sottolineato il diritto fondamentale degli atleti di accedere allo sport senza condizionamenti politici o discriminazioni.

La Situazione della Russia: Differenze e Sospensione

La posizione della Russia, al contrario, resta invariata e distinta da quella della Bielorussia. Il comitato olimpico russo (Roc) è tuttora sotto sospensione, una misura adottata dall’autunno 2023.

Tale sospensione è stata imposta dopo che il Roc aveva posto sotto la propria autorità le organizzazioni sportive di quattro regioni ucraine occupate, violando la Carta Olimpica. A questa grave violazione si sono aggiunte, di recente, nuove e significative preoccupazioni legate all'efficacia e all'integrità del sistema antidoping russo, aggravando ulteriormente la situazione. Il Cio ha precisato che la Bielorussia, a differenza della Russia, è considerata in regola con la Carta Olimpica e il suo comitato olimpico nazionale è in buona posizione.

Di conseguenza, la sospensione della Russia rimane pienamente in vigore, impedendo ai suoi atleti di competere sotto la bandiera nazionale e in delegazioni ufficiali.

La Bielorussia, invece, potrà tornare a gareggiare con i propri colori e una delegazione completa già a partire dai prossimi Giochi Olimpici, segnando una svolta significativa e una chiara differenziazione nel trattamento riservato ai due paesi nel panorama sportivo internazionale.