Il Giro d’Italia torna a Milano dopo cinque anni, con la quindicesima tappa che vedrà i corridori affrontare 157 chilometri. Partendo da Voghera e attraversando Pavia, la corsa culminerà nel capoluogo lombardo con un circuito cittadino di 16,3 chilometri da ripetere quattro volte, con arrivo in corso Venezia. Questa tappa pianeggiante, ideale per i velocisti, segna il novantesimo arrivo del Giro a Milano, città natale della corsa (1909). Prevista una grande affluenza di pubblico, a differenza dell'edizione 2021. Partenza da Voghera alle 13:40, premiazioni in corso Venezia intorno alle 17:00.

Percorso e Viabilità

L'ingresso a Milano avverrà da sud, in via della Chiesa Rossa. Il circuito finale attraverserà importanti arterie della zona est, tra cui viale Toscana, viale Umbria, corso Buenos Aires e corso Venezia. Le vie interessate saranno chiuse al traffico dalle 11:30 fino alle 18:00 circa. Le chiusure riguarderanno diverse zone della città, dalla via della Chiesa Rossa fino a piazza Abbiategrasso, ampi tratti della circonvallazione esterna (da viale Toscana a piazzale Loreto) e numerosi altri corsi e viali nelle zone est e sud, inclusi corso Buenos Aires, corso Venezia e la circonvallazione interna.

Mobilità e Iniziative

Il passaggio del Giro sarà un'occasione per valorizzare il velodromo Maspes Vigorelli, simbolo del ciclismo milanese e italiano, tramite il programma "Aspettando il Giro", organizzato da Milanosport e dal Comitato Velodromo Vigorelli.

Sul fronte dei trasporti pubblici, sono previste modifiche. Dalle 12:00, la fermata Palestro della metropolitana M1 non sarà operativa. Inoltre, dalle 11:00 alle 19:30 circa, numerose linee di tram e autobus subiranno interruzioni o deviazioni, con bus sostitutivi per garantire i collegamenti e minimizzare i disagi.