Il Milan ha ritrovato la vittoria a Marassi, superando il Genoa per 2-1 e consolidando il suo terzo posto in classifica. Una partita caratterizzata da un primo tempo opaco dei rossoneri, sbloccata da un calcio di rigore trasformato da Nkunku, scaturito da un errore difensivo. Il raddoppio di Athekame ha offerto un apparente respiro, ma il Genoa ha riaperto la gara con Vasquez nel finale, trasformando i dieci minuti di recupero in un vero e proprio assedio per la formazione milanista.

La difficile prima frazione e la svolta decisiva

La prima metà di gioco ha visto un Milan particolarmente prudente e poco incisivo in fase offensiva.

L'assenza degli squalificati Leao e Saelemaekers, unita alla presenza di Modric in panchina con una maschera protettiva, ha contribuito a un gioco bloccato. Le uniche timide occasioni si sono registrate all'ottavo minuto con un tiro alto di Vitinha e al 38' su calcio d'angolo, quando il portiere Bijlow è stato costretto a intervenire per scongiurare pericoli maggiori.

La svolta del match è arrivata nei primi minuti della ripresa. Al quarto minuto, un grave errore di Amorim, il cui retropassaggio è risultato troppo corto, ha permesso a Nkunku di involarsi verso la porta. L'intervento falloso di Bijlow ha causato il calcio di rigore, che lo stesso Nkunku ha trasformato con freddezza, siglando il suo settimo gol stagionale e portando in vantaggio i rossoneri.

Il raddoppio, la reazione rossoblù e la tensione finale

Il Milan ha trovato il raddoppio poco dopo, grazie a un'azione ben orchestrata. Pulisic, con un'ottima giocata dal fondo, ha servito Athekame, che dal limite dell'area ha lasciato partire un potente sinistro imprendibile per Bijlow. Nonostante il doppio vantaggio, il Genoa non ha mai mollato, dimostrando grande carattere. Vasquez, al 42' del secondo tempo, ha accorciato le distanze risolvendo una mischia in area rossonera e segnando da pochi passi la sua prima rete stagionale, riaccendendo le speranze dei padroni di casa.

Il finale di gara è stato caratterizzato da una sofferenza palpabile per i rossoneri, complice un recupero lunghissimo di ben dieci minuti.

Questa estensione è stata determinata dal lancio di torce e fumogeni in campo da parte dei tifosi della Gradinata Nord, un gesto di protesta contro la Lega Calcio. Durante questi minuti ad alta tensione, il Milan ha cercato di gestire il possesso palla per far scorrere il tempo, sfiorando comunque il 3-1 con una conclusione di Pulisic parata da Bijlow, prima del fischio finale che ha sancito la vittoria.

Le reazioni e il significato della partita

Per il Genoa, l'ultima gara casalinga della stagione si è conclusa con il consueto tutto esaurito e gli applausi del pubblico per la squadra. Un momento toccante è stato l'addio a Malinovskyi, che si trasferirà in Turchia, mentre De Rossi ha ricambiato con un applauso i cori a lui dedicati.

Il Milan, dal canto suo, può celebrare una vittoria di fondamentale importanza, che gli consente di proseguire la rincorsa a un posto nella prossima Champions League, mantenendo viva la speranza di raggiungere l'obiettivo stagionale.

La protesta dei tifosi genoani, evidenziata dallo striscione "Non c’è considerazione per chi vive di passione: solo soldi, tv e repressione. Gradinata Nord contro la Lega che distrugge il pallone", ha interrotto la partita per circa cinque minuti, sottolineando un malcontento diffuso. Questo episodio ha aggiunto un ulteriore elemento di drammaticità a una partita già ricca di emozioni e colpi di scena.