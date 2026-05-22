La dodicesima tappa del Giro d’Italia di ciclismo, che si è corsa ieri a Novi Ligure, ha consacrato Alec Segaert come una delle sorprese più interessanti della corsa rosa. Il giovane corridore belga del Team Bahrain Victorious, noto per le sue qualità di passista e specialista delle cronometro, ha sfoderato un attacco decisivo a tre chilometri dall’arrivo che gli ha consentito di tagliare il traguardo in solitaria, lasciando il gruppo a distanza di sicurezza.

'Riesce a pedalare in modo molto efficiente'

Dietro a questo successo non c’è solo talento, ma anche una strategia davvero particolare studiata nei minimi dettagli.

Loïc Segaert, fratello di Alec e preparatore del team Bahrain Victorious, ha raccontato i segreti di questa vittoria e le particolarità che rendono il giovane atleta belga diverso dagli altri corridori.

Loïc ha seguito la tappa da vicino, insieme a Miguel Martinez, ex campione e padre di Lenny Martinez. I due hanno anticipato la corsa in macchina, prendendo nota di tutte le particolarità e insidie del percorso.

«Abbiamo cercato di descrivere con il massimo dettaglio ai direttori sportivi cosa poteva accadere nel finale», spiega Loïc. «Quando siamo arrivati al parcheggio della squadra, proprio in quel momento Alec ha iniziato l’attacco. Ci siamo fermati e ci siamo messi a guardare i chilometri finali con la speranza di vederlo trionfare, e così è stato».

Ma qual è la “ricetta” che permette ad Alec Segaert di emergere in una corsa così dura e competitiva? Loïc fornisce elementi molto interessanti: «Se chiedi ad Alec, lui dice sempre: “Non sono il più forte, ma so andare in bici molto velocemente”. Non è un corridore top in quanto a potenza pura, ma possiede una capacità straordinaria di pedalare in modo efficiente. Nelle cronometro, come ai Campionati Europei dello scorso anno, ho visto che sviluppava circa 50 watt in meno rispetto agli altri migliori corridori, ma compensava con una aerodinamica eccellente e capisce molto bene come prendere velocità in curva, in discesa e sui tratti chiave».

'Determinante è la distribuzione dello sforzo'

Questa efficienza nell’utilizzo della potenza si traduce anche nelle salite, dove Alec Segaert riesce spesso a superare gruppi di corridori pur sviluppando valori inferiori di wattaggio.

«È un discorso relativo al rapporto peso-potenza, ma soprattutto a come distribuisce lo sforzo. Sa perfettamente quando spingere e quando invece è meglio conservare energie. Nelle classiche vale lo stesso principio: non ha la forza bruta per tenere il passo dei migliori su salite dure come l’Oude Kwaremont o il Kemmelberg, ma riesce comunque a restare tra i protagonisti senza consumare troppo».

Questa combinazione di efficienza energetica, intelligenza tattica e capacità tecnica lo rende un candidato ideale per risultati di prestigio nelle tappe lunghe e impegnative e per le prove a cronometro, dove la gestione della potenza e l’aerodinamica sono fondamentali. Alec Segaert dimostra così che nel ciclismo moderno, oltre alla forza, contano anche la strategia e la capacità di pedalare “in modo economico”, apportando un contributo prezioso al successo della sua squadra e al suo percorso personale verso i vertici della corsa rosa.