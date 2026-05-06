Il ritorno di Lotus in IndyCar nel 2012, come fornitore di motori, fu segnato da grandi aspettative e un rapido declino. L'iniziativa, voluta dall'allora dirigente Dany Bahar, partì con un budget limitato e fu affidata alla Engine Developments della famiglia Judd nel Regno Unito. La sfida contro colossi come General Motors e Honda si rivelò insormontabile con risorse esigue.

La Judd produsse pochi motori, forniti a quattro team: Bryan Herta Autosport, Dragon Racing, Dreyer & Reinbold Racing e HVM Racing. Presto, la maggior parte cercò di svincolarsi dal progetto Lotus prima di metà stagione.

Solo Simona De Silvestro e il suo team HVM Racing rimasero fino all'ultima gara, affrontando una stagione difficile per le continue rotture dei motori e prestazioni nettamente inferiori.

Problemi tecnici e gestione

Le difficoltà tecniche emersero alla 500 Miglia di Indianapolis, dove le Lotus si trovarono in situazione critica. La IndyCar predispose un piano pre-gara per il ritiro anticipato dei pochi piloti Lotus rimasti, tra cui Jean Alesi con Fan Force United, a causa della pericolosa lentezza delle monoposto. Le Lotus erano così lente da richiedere il ritiro immediato per sicurezza.

Le conseguenze furono pesanti per i team. Dreyer & Reinbold abbandonò la partecipazione a tempo pieno a metà 2013; Dragon Racing uscì di scena nello stesso anno.

HVM, divenuta KV Racing, chiuse a fine stagione. Solo Bryan Herta Autosport sopravvisse grazie a una successiva fusione con Andretti nel 2016, cessando di essere un team indipendente.

Difficoltà Lotus nel motorsport

In quel periodo, Lotus era attiva anche in altre categorie come la Formula 1 e le gare endurance, ma con risultati spesso deludenti. La Lotus Evora GTE, ad esempio, non si impose nell'American Le Mans Series, confermando le difficoltà del marchio nel mantenere competitività e affidabilità. L'esperienzain IndyCar resta un esempio emblematico di una strategia ambiziosa ma priva di risorse adeguate, che ha lasciato un segno negativo per team e piloti.