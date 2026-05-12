Luciano Darderi ha firmato un'impresa memorabile al Foro Italico, eliminando Alexander Zverev, due volte campione a Roma, in una partita che sembrava ormai compromessa. L'italiano, numero 20 del mondo, si è trovato sotto di un set e in svantaggio 5-3 nel secondo parziale, ma è riuscito a ribaltare le sorti dell'incontro, spinto dal caloroso sostegno del pubblico di casa.

In un epilogo incredibile, Darderi ha annullato ben quattro match point e ha poi conquistato gli ultimi sette giochi consecutivi, chiudendo l'incontro con il punteggio di 1-6, 7-6(10), 6-0.

Questa vittoria gli garantisce il primo accesso ai quarti di finale in un torneo Masters 1000 e segna la sua prima affermazione in carriera contro un avversario classificato tra i primi dieci del ranking mondiale.

La svolta decisiva e le dichiarazioni di Darderi

«All'inizio non mi sentivo bene fisicamente, ma nel secondo set ho preso zucchero e sono stato fortunato perché lui mi ha concesso molti giochi», ha rivelato Darderi a fine partita. «Sul 5-3 nel secondo set pensavo fosse finita. Ho avuto una piccola chance che lui mi ha dato sul 5-4, così l'ho sfruttata e il tie-break è stato molto teso». Gli errori di Zverev, dominante nel primo set e vicino alla vittoria nel secondo, uniti alla pressione, hanno favorito la rimonta dell'azzurro.

«È stata una lotta mentale contro me stesso, ed è la cosa più importante di oggi», ha aggiunto. «È un sogno essere qui nei quarti di finale, perché questo è il torneo della mia vita. Siamo in Italia, c'è solo un grande torneo, e per ora raggiungere i quarti qui per la prima volta è pazzesco».

Il percorso di crescita e la filosofia di gioco

Prima di questo storico incontro, Darderi aveva un bilancio di 0-5 contro avversari della Top 10. Il ventiquattrenne, specialista della terra battuta, ha raggiunto il suo quattordicesimo quarto di finale ATP su questa superficie. In stagione, ha già conquistato un titolo a Santiago e vanta cinque titoli ATP 250 su terra. La sua filosofia: «Ho il livello per giocare contro chiunque, ma il tennis è così: oggi puoi battere Sascha e domani perdere contro il numero 50 del mondo.

Questo è il tennis. Sascha è un giocatore straordinario, con tanti grandi risultati, quindi ho molto rispetto per lui. È il numero due del mondo. È solo una partita, dobbiamo continuare a lavorare».

Prossimi impegni e gli altri risultati del torneo

Nei quarti di finale, Darderi si misurerà con lo spagnolo Rafael Jodar, giovane talento in grande ascesa. Il diciannovenne iberico, numero 32 del mondo, ha superato Learner Tien (6-1, 6-4). Jodar ha già dimostrato il suo valore in questa stagione, vincendo il titolo a Marrakech e raggiungendo i quarti di finale anche al Masters di Madrid. Il confronto tra Darderi e Jodar sarà un inedito nel circuito.

Nella stessa giornata, hanno ottenuto la vittoria anche Casper Ruud, che ha battuto Lorenzo Musetti (6-3, 6-1), e Karen Khachanov, che si è imposto su Dino Prizmic (6-1, 7-5).