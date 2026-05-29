Joao Fonseca ha scritto una pagina storica al Roland Garros, eliminando il campione Novak Djokovic in una maratona di quasi cinque ore. Il giovane brasiliano, classe 2006, ha trionfato con il punteggio di 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5, assicurandosi per la prima volta l'accesso agli ottavi di finale dello Slam parigino. L'incontro, disputato sul campo Philippe-Chatrier davanti a 15.000 spettatori, è stato uno dei più emozionanti del torneo.

Fonseca, testa di serie numero 28, è diventato il primo teenager a sconfiggere Djokovic in un Grande Slam, interrompendo una serie di diciotto vittorie consecutive del serbo contro avversari under 20 nei Major.

La sua impresa è ancora più significativa: è il primo adolescente a completare due rimonte consecutive da due set sotto in un Major negli ultimi trent'anni, e il primo a battere un ex campione del Roland Garros da due set a zero dal 1989. Il brasiliano ha sigillato la vittoria con tre ace consecutivi, un finale spettacolare per una prestazione da ricordare. «Ho solo giocato, mi sono divertito, ed è stato un vero piacere», ha commentato Fonseca a fine match.

Le parole di Djokovic e l'elogio a Fonseca

Novak Djokovic, 39 anni, ha vissuto un match di grande intensità fisica ed emotiva. Il serbo ha definito il pubblico del Chatrier «magico» per il sostegno ricevuto nei momenti più difficili: «Un paio di volte sentivo a malapena di reggermi in piedi verso la fine del match, e guardare la folla che mi sollevava lo spirito e mi supportava è stato davvero magico, onestamente».

Nonostante la delusione, Djokovic ha espresso gratitudine per l'esperienza. Ha anche riconosciuto la superiorità dell'avversario: «Ha trovato colpi e linee incredibili. È stato semplicemente straordinario da parte sua», aggiungendo: «Credo che, senza dubbio, sia stato il giocatore migliore nei momenti importanti, in quei cruciali quarto e quinto set».

Djokovic ha espresso grande stima per il giovane avversario, prevedendogli un futuro da protagonista: «Ha sicuramente il potenziale per farlo. Le cose devono combaciare. È molto professionale da quello che ho visto finora, negli ultimi due anni in cui è stato nel tour, il che è una precondizione per il successo. Talento, ha potenza di fuoco. Ha l'intera nazione brasiliana che lo tifa, quindi c'è molta eccitazione intorno a lui, giustamente.

Spero che possa essere la prossima grande cosa, vincere gli Slam. Sicuramente desidero vederlo». La vittoria di Fonseca apre a un Roland Garros che, per la prima volta dal 1968, non vedrà ex campioni Slam tra i sedici rimasti nel tabellone maschile, preannunciando un nuovo vincitore.