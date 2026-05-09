Ad Aylesbury, nella mattinata di giovedì, un incendio ha gravemente danneggiato il Lynx Gymnastics Centre, noto centro di ginnastica artistica che ha formato le medagliate olimpiche Jessica e Jennifer Gadirova e l’attuale ginnasta NCAA Ondine Achampong. Fortunatamente non si registrano feriti.

Il rogo e le prime reazioni

Il fuoco è divampato poco prima delle nove del mattino, richiamando sul posto almeno sette squadre dei vigili del fuoco. Fiamme e fumo erano visibili da chilometri, e i residenti sono stati invitati a tenere chiuse porte e finestre.

Il centro, fondato nel 1986, ospita oltre mille iscritti tra bambini in età prescolare, scolari e ginnasti agonisti.

Le proprietarie hanno pubblicato un messaggio sui social: "Oggi siamo distrutte nel condividere che si è verificato un grave incendio al Lynx Gymnastics. La cosa più importante è che nessuno è rimasto ferito".

Raccolta fondi e le parole delle atlete

È stata lanciata una campagna GoFundMe con l’obiettivo di raccogliere sedicimila sterline per sostenere la ricostruzione, trovare strutture temporanee per gli allenamenti, supportare gli atleti trasferiti e coprire i costi urgenti. Le Gadirova hanno condiviso l’iniziativa, affermando: "Siamo increduli che la nostra palestra, la nostra casa, sia stata distrutta.

Ogni donazione, anche minima, fa una grande differenza".

Ondine Achampong ha aggiunto: "Il Lynx Gym è stato per me più di una palestra, una seconda famiglia e casa. Vederlo così è straziante".

Il ruolo del centro nella ginnastica britannica

Lynx Gymnastics Aylesbury è una rinomata accademia di ginnastica artistica britannica, situata ad Aylesbury, Buckinghamshire. Il centro ha formato atlete di livello internazionale come le gemelle Gadirova e Ondine Achampong, tutte membri della nazionale britannica e medagliate in competizioni olimpiche, mondiali ed europee. L’incendio di maggio 2026 ha distrutto parte dell’edificio, richiedendo l’intervento di nove squadre dei vigili del fuoco.