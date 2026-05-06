Milano – L'inchiesta della Procura di Milano sul sistema arbitrale continua a svelare nuovi dettagli. Sono infatti emerse intercettazioni risalenti a poco più di un anno fa che coinvolgono il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, attualmente autosospeso e indagato. Queste conversazioni, avvenute con figure chiave del calcio italiano, farebbero luce sulle presunte “pretese” dei club in merito alle designazioni arbitrali, un aspetto centrale dell'indagine.

I protagonisti delle intercettazioni

Le intercettazioni al centro dell'attenzione riguardano dialoghi tra Gianluca Rocchi e due figure non indagate: Riccardo Pinzani e Andrea Butti.

Pinzani, fino alla scorsa stagione, ricopriva il ruolo di incaricato FIGC per i rapporti tra l'Associazione Italiana Arbitri (AIA) e i club. Butti è invece il responsabile dell'ufficio Competizioni della Lega Serie A. Queste conversazioni sono state acquisite e sono emerse durante le audizioni condotte in Procura, sotto il coordinamento del pm Maurizio Ascione e con il supporto investigativo della Guardia di Finanza.

Nel mirino degli inquirenti vi sono anche i rapporti tra Rocchi e Giorgio Schenone, il club referee manager dell’Inter, anch'egli non indagato. L'indagine si concentra specificamente sulle “pretese” avanzate dai club in relazione alla scelta degli arbitri e sui contatti intercorsi tra Rocchi e Schenone.

Contesto e sviluppi dell'indagine

L'indagine, avviata nell'autunno del 2024, ha già portato all'iscrizione di Gianluca Rocchi nel registro degli indagati con l'accusa di concorso in frode sportiva. L'emergere delle intercettazioni con Pinzani e Butti rappresenta un nuovo e significativo elemento investigativo. Queste registrazioni suggerirebbero che diverse società calcistiche avrebbero esercitato pressioni sulle designazioni arbitrali, cercando di influenzare le scelte dei direttori di gara per le proprie partite.

Il riferimento a Giorgio Schenone, sebbene non sia ancora suffragato da un'iscrizione formale nel registro degli indagati, è considerato di notevole importanza per la Procura. Il club referee manager dell'Inter sarebbe stato menzionato da Rocchi in una delle conversazioni intercettate.

Per questo motivo, Schenone sarà prossimamente ascoltato dalle autorità giudiziarie in qualità di persona informata sui fatti, al fine di chiarire la natura di tali riferimenti e contatti.

L'intercettazione chiave e il ruolo dell'Inter

Un'intercettazione considerata particolarmente rilevante risale al 2 aprile 2025. La conversazione è avvenuta durante la semifinale di andata di Coppa Italia, disputatasi a San Siro. In tale occasione, Gianluca Rocchi avrebbe fatto riferimento a un arbitro “gradito” o “poco gradito” al club nerazzurro, evocando la figura di Giorgio Schenone. Al momento, non vi sono prove certe che Schenone fosse l'interlocutore diretto di Rocchi in quella specifica circostanza.

È importante sottolineare che, allo stato attuale dell'inchiesta, né l'Inter né i suoi dirigenti risultano formalmente indagati.

Le intercettazioni, che si sono protratte per alcune settimane, sono state interrotte la scorsa estate. Questa decisione sarebbe stata presa per la presunta mancanza di risultati utili in quel periodo. Nonostante ciò, il fascicolo investigativo rimane aperto e in continua evoluzione, suggerendo ulteriori possibili sviluppi nell'inchiesta sul sistema arbitrale.