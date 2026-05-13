Un acceso dibattito sulla gestione delle regole in IndyCar è scaturito dall'episodio del push-to-pass (P2P) verificatosi durante la gara di Long Beach. L'evento ha sollevato numerosi interrogativi tra tifosi e addetti ai lavori, focalizzandosi sulla responsabilità dei piloti nell'utilizzo del sistema e sul ruolo dell'Independent Officiating Board (IOB) nelle decisioni disciplinari.

Durante la competizione, diversi piloti, tra cui Alex Palou, hanno attivato il P2P in un momento in cui, secondo il regolamento, avrebbe dovuto essere disattivato. Palou ha affermato di non ritenersi colpevole, attribuendo alla serie la responsabilità di impedire l'uso del sistema.

Altri piloti, come Kirkwood, hanno sostenuto che chiunque avrebbe sfruttato il P2P se ne avesse conosciuto l'attivazione. Di contro, Pato O’Ward ha enfatizzato l'importanza per i piloti di conoscere e rispettare le regole, riconoscendo la propria responsabilità individuale.

Decisioni dell'IOB e le critiche sulla gestione

Non sono state adottate conseguenze disciplinari nei confronti di Palou e degli altri piloti coinvolti nell'episodio. La giustificazione risiede in una modifica regolamentare del 5 maggio, che ha specificato la gestione delle penalità per l'uso improprio del P2P. Prima di tale revisione, il regolamento non contemplava una sanzione specifica per l'utilizzo non conforme del P2P, ma si limitava a indicare che il sistema dovesse essere disattivato in determinate circostanze.

Marshall Pruett ha evidenziato che, sebbene non sia un sostenitore delle penalità indiscriminate, sarebbe stato opportuno trasmettere un segnale più forte, magari applicando una norma generale sul comportamento antisportivo.

L'incidente ha riacceso il dibattito sulle responsabilità tra piloti e direzione gara. Pruett ha affermato che i piloti erano consapevoli dell'attivazione del P2P e avrebbero dovuto percepirlo anche tramite le sensazioni di guida. Nonostante ciò, la responsabilità principale è stata attribuita all'organizzazione, che ha permesso il verificarsi della situazione. Il paragone con il precedente scandalo Penske, dove solo alcuni piloti avevano avuto accesso irregolare al P2P e furono sanzionati, ha alimentato la percezione di una disparità di trattamento.

Modifiche alle procedure di gara

Il dibattito sulla gestione delle regole si colloca in un quadro di recenti modifiche alle procedure di gara IndyCar. La direzione ha, in particolare, rivisto la gestione delle Full Course Yellow (FCY), stabilendo di non attendere più il pit stop dei leader prima di attivare la neutralizzazione e chiudere la pit lane. Questa decisione mira a garantire una gestione più trasparente e tempestiva delle situazioni di pericolo in pista, a seguito di alcune scelte controverse, come la mancata segnalazione con bandiera gialla per detriti o vetture ferme in posizioni rischiose.

Le discussioni sull'operato dell'IOB e della nuova struttura di controllo gare evidenziano la complessità nel bilanciare sicurezza, trasparenza e coerenza nelle decisioni. Il caso di Long Beach emerge come un esempio significativo delle sfide che la serie deve affrontare per preservare la fiducia di piloti, team e appassionati.