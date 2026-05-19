Il mondo del tennis si prepara a fare a meno di uno dei suoi protagonisti più attesi a Wimbledon. Carlos Alcaraz, due volte vincitore del torneo londinese e detentore di sette titoli del Grande Slam, ha annunciato il suo ritiro dall'edizione 2026 a causa di un infortunio al polso. La notizia è stata diffusa dal tennista spagnolo tramite i suoi canali social, confermando il forfait anche per il Queen’s, tradizionale appuntamento di preparazione sull'erba.

Alcaraz ha espresso il suo dispiacere, sottolineando la necessità di rispettare i tempi di recupero.

"La mia ripresa sta andando bene e mi sento molto meglio, ma purtroppo non sono ancora pronto per poter giocare, ed è per questo che devo ritirarmi dalla stagione sull’erba al Queen’s e a Wimbledon", ha dichiarato. "Sono due tornei davvero speciali per me e mi mancheranno molto. Continueremo a lavorare per tornare il prima possibile!".

L'infortunio e le assenze eccellenti

L'infortunio al polso destro di Alcaraz risale al match di primo turno disputato ad aprile contro Otto Virtanen a Barcellona. Nonostante la vittoria, il tennista fu costretto a ritirarsi dal torneo e da allora non è più sceso in campo. Il problema, diagnosticato come tenosinovite, un'infiammazione della guaina tendinea, si è rivelato più serio del previsto.

Questa condizione gli ha già impedito di difendere il titolo al Roland Garros e ora lo costringe a rinunciare anche a Wimbledon, interrompendo una striscia di tre finali consecutive sull'erba londinese (vincitore nel 2023 e 2024, finalista nel 2025).

Una carriera brillante, uno stop inatteso

Il ventitreenne spagnolo aveva chiuso il 2025 riconquistando la prima posizione mondiale e iniziato il 2026 con la vittoria dell'Australian Open a gennaio. Questo successo ha portato il suo bottino di titoli del Grande Slam a sette e lo ha reso il più giovane tennista maschile nella storia a completare il Career Grand Slam, superando il record di Don Budge. Il suo palmarès include vittorie agli US Open, Wimbledon, Roland Garros e Australian Open.

L'infortunio al polso ha frenato la sua corsa verso ulteriori successi in un momento cruciale della sua carriera.

Il recupero e l'attesa del ritorno

Nonostante lo stop forzato, Alcaraz ha ribadito la sua intenzione di tornare in campo il prima possibile. Il percorso di recupero dalla tenosinovite richiede cautela, ma l'obiettivo è riprendere la sua carriera ai massimi livelli. Il mondo del tennis e i suoi fan attendono con impazienza il suo rientro. L'assenza di Alcaraz priverà Wimbledon di uno dei suoi campioni più giovani e carismatici, ma la speranza è che questo periodo di riposo gli permetta di tornare più forte di prima.