L'Inter si prepara a celebrare la conquista dello scudetto nella quartultima giornata di Serie A, con l'emozionante possibilità che la festa possa scattare addirittura prima del fischio d'inizio della propria gara. La formazione guidata da Cristian Chivu, a un solo successo dalla matematica certezza del titolo, attende con trepidazione gli esiti delle sfide tra Como e Napoli e tra Milan e Sassuolo, che potrebbero permettere ai nerazzurri di festeggiare anticipatamente.

Chivu e il sogno del primo scudetto da allenatore

Per il tecnico nerazzurro, Cristian Chivu, questo scudetto rappresenterebbe il primo trionfo da allenatore, un traguardo significativo che potrebbe raggiungere proprio affrontando il Parma, la squadra con cui ha iniziato il suo percorso in panchina.

L'ipotesi più concreta vede la celebrazione svolgersi al Meazza, ma l'attesa potrebbe concludersi anche prima del match, qualora il Napoli dovesse subire una sconfitta a Como e il Milan non riuscisse a ottenere una vittoria contro il Sassuolo.

Le formazioni e le dinamiche arbitrali

Per la decisiva sfida, Chivu schiererà i suoi uomini migliori, con la sola assenza dell'infortunato Calhanoglu. L'attaccante Lautaro, seppur acciaccato, è previsto che subentri a partita in corso, pronto a dare il suo contributo. Il Parma di Cuesta si presenta al Meazza con la tranquillità della salvezza già acquisita e cercherà di ben figurare, affidandosi ai suoi elementi di spicco come Bernabè, Pellegrino e Strefezza.

La direzione di gara è stata affidata a Bonacina, una scelta operata dal nuovo designatore Dino Tommasi, in un periodo delicato per il mondo arbitrale, segnato dalla recente "bufera" legata al caso Rocchi e dalla prospettiva di un possibile commissariamento del settore.

Contemporaneamente, allo stadio Sinigaglia, si accenderà un'altra sfida di grande importanza: il Como ospiterà il Napoli in un incontro cruciale per la corsa alla Champions League. I lariani, infatti, sono impegnati nel tentativo di rimanere agganciati al quarto posto, mentre il Napoli necessita ancora di alcuni punti per assicurarsi la qualificazione e consolidare un prestigioso secondo posto in classifica.

Le altre sfide decisive della Serie A

Il Milan, che sta attraversando un periodo meno brillante, si trova di fronte a due impegni insidiosi: prima la trasferta contro il Sassuolo, storicamente una "bestia nera" per i rossoneri, e successivamente la sfida casalinga contro l'Atalanta. La Juventus, invece, detiene il controllo del proprio destino e si prepara ad affrontare il Verona in una partita che, sulla carta, appare agevole e che potrebbe sancire la retrocessione degli scaligeri. Nel posticipo, Roma e Fiorentina si contenderanno punti importanti, mentre nella lotta per la salvezza diretta, Lecce e Cremonese sono separate da un solo punto, rendendo la loro volata particolarmente accesa.

In questo contesto di grande attesa, Cristian Chivu, ex protagonista del leggendario Triplete nerazzurro del 2010, ha espresso la sua soddisfazione per il percorso della squadra.

Il tecnico ha evidenziato come i suoi ragazzi abbiano "sposato subito il progetto", costruendo una "stagione solida" con "venticinque vittorie, ottanta gol in campionato e oltre cento in totale", attribuendo a loro il pieno merito di questi risultati.