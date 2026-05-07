L'avventura di Federico Cinà agli Internazionali d'Italia, uno degli appuntamenti più attesi nel calendario tennistico, si è conclusa prematuramente al primo turno. Il giovane tennista italiano, che nutriva speranze di ben figurare nel prestigioso torneo romano, è stato sconfitto dal belga Alexander Blockx in un match combattuto e ricco di capovolgimenti, che ha visto Cinà cedere dopo aver inizialmente conquistato il primo set.

L'incontro, atteso dai tifosi e dagli addetti ai lavori, era stato inizialmente previsto per la giornata precedente. Tuttavia, le condizioni meteorologiche avverse, caratterizzate da una persistente pioggia che ha interessato la capitale, hanno imposto un rinvio.

Recuperato nella giornata di giovedì, il confronto ha offerto momenti di intensa battaglia sul campo, culminati con la vittoria in rimonta di Blockx.

L'Esito dell'Incontro e la Rimonta di Blockx

Il duello tra Federico Cinà e Alexander Blockx si è risolto in tre set, con il punteggio finale di 4-6, 6-1, 6-3 in favore del tennista belga. La partita, durata poco meno di due ore, ha messo in evidenza la capacità di Blockx di reagire con determinazione dopo un inizio difficile. Dopo aver perso il primo set per 4-6, un parziale in cui Cinà aveva mostrato buone doti, Blockx ha saputo imporre il proprio gioco con autorità, dominando i successivi due parziali con un netto 6-1 e 6-3. Questa rimonta decisa gli ha permesso di ribaltare l'andamento del match e di assicurarsi il passaggio al turno successivo del torneo.

Il Percorso di Alexander Blockx e i Prossimi Appuntamenti

Con questa importante vittoria, Alexander Blockx, un nome già noto nel circuito per aver raggiunto le semifinali a Madrid, consolida la sua presenza nel tabellone principale degli Internazionali d'Italia. Il suo percorso nel torneo proseguirà con il secondo turno, dove affronterà l'olandese Tallon Griekspoor. L'incontro si preannuncia come un'ulteriore sfida interessante nel contesto del prestigioso evento tennistico romano.

L'Impatto del Maltempo sul Torneo

Le condizioni meteorologiche avverse hanno avuto un impatto significativo sul programma degli Internazionali d'Italia. Il match che ha visto protagonisti Federico Cinà e Alexander Blockx è stato uno degli incontri che hanno subito un posticipo.

La pioggia che ha colpito Roma ha infatti costretto gli organizzatori a riprogrammare diverse partite, inclusa questa sfida cruciale del primo turno, che è stata recuperata il giorno successivo all'interruzione del programma serale.

Il maltempo ha di fatto stravolto il calendario serale del torneo, generando la necessità di una riorganizzazione degli appuntamenti con l'auspicio di un miglioramento delle condizioni climatiche. Nonostante i disagi iniziali, il rinvio ha comunque permesso lo svolgimento regolare dell'incontro, seppur con un giorno di ritardo rispetto alla programmazione originale, garantendo la regolarità della competizione.