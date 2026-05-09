Mattia Bellucci ha compiuto un’impresa significativa agli Internazionali d’Italia, assicurandosi un posto nel terzo turno del prestigioso torneo. L’atleta azzurro ha trionfato in una partita combattuta, superando in rimonta l’argentino Tomas Martin Etcheverry, testa di serie numero ventiquattro, con il punteggio finale di 5‑7, 6‑2, 6‑3. La vittoria, ottenuta sul campo del Foro Italico, ha dimostrato la grande capacità di reazione di Bellucci, che, dopo aver ceduto il primo set, è riuscito a ribaltare completamente l’andamento del match con determinazione e un gioco di alta qualità.

La dinamica del match: una rimonta decisa

Il confronto ha preso il via con Tomas Martin Etcheverry che ha imposto il suo ritmo, aggiudicandosi il primo parziale per 7‑5. L’argentino ha mostrato solidità, mettendo in difficoltà Bellucci nei momenti cruciali. Tuttavia, la svolta è arrivata nel secondo set, quando Mattia Bellucci ha saputo cambiare marcia in modo deciso. Con un approccio più aggressivo e un gioco incisivo, l’italiano ha dominato il parziale, chiudendo con un netto 6‑2 e ristabilendo l’equilibrio nella contesa. Questa reazione ha infuso fiducia nell’azzurro, che ha mantenuto l’iniziativa anche nel terzo e decisivo set. Con una prestazione controllata e strategica, Bellucci ha chiuso il parziale per 6‑3, sigillando così il suo passaggio al turno successivo e confermando le sue ambizioni nel torneo romano.

Il prossimo ostacolo: Martín Landaluce

Nel terzo turno degli Internazionali d’Italia, Mattia Bellucci si troverà di fronte un avversario altrettanto motivato: lo spagnolo Martín Landaluce. Il giovane tennista iberico, che si posiziona attualmente al virtuale ottantottesimo posto nel ranking ATP, sta vivendo un momento di notevole crescita. Per Landaluce, questa è la seconda volta in carriera che raggiunge la terza fase di un torneo Masters 1000, un risultato che aveva già conseguito in questa stagione a Miami. La sua presenza a questo livello del torneo romano sottolinea la sua costante evoluzione e la sua capacità di competere con i migliori giocatori del circuito.

Landaluce: un talento in ascesa

La performance di Martín Landaluce agli Internazionali d’Italia è un’ulteriore conferma del suo rendimento in crescita. Il suo percorso nel torneo romano, unito alla sua posizione nel ranking ATP, evidenzia un talento in rapida ascesa nel panorama tennistico internazionale. L’approdo al terzo turno non è solo un successo personale, ma rappresenta un significativo passo avanti nella sua giovane carriera, dimostrando che il tennista spagnolo è pronto a confrontarsi con sfide sempre più impegnative e a lasciare il segno nei tornei più importanti. La sfida tra Bellucci e Landaluce promette quindi di essere un incontro interessante, tra due giovani promesse del tennis che cercano di affermarsi a livello internazionale.