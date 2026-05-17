Gli Internazionali d’Italia hanno visto l'avvio della tanto attesa finale maschile tra Jannik Sinner e Casper Ruud, in un'atmosfera vibrante al Centrale del Foro Italico. L'inizio dell'incontro è stato preceduto da un momento solenne: l'inno d'Italia, eseguito dal coro delle voci bianche dell’Accademia di Santa Cecilia, ha accompagnato l'ingresso delle autorità e degli atleti. Il pubblico ha riservato una lunga standing ovation al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, presente sugli spalti e salutato da cori e applausi, sottolineando il clima di grande entusiasmo.

L'incontro tra Sinner e Ruud ha preso il via con grande intensità. Il tennista norvegese ha subito messo a segno un break nel secondo gioco, ma la risposta del numero uno del mondo non si è fatta attendere: Sinner ha prontamente recuperato il servizio nel quarto gioco. L'equilibrio ha caratterizzato i primi sei game, portando il punteggio sul 3-3, a testimonianza dell'alto livello tecnico e della determinazione di entrambi i contendenti in campo.

Il trionfo di Elina Svitolina nel torneo femminile

Nel tabellone femminile, Elina Svitolina ha scritto il suo nome nell'albo d'oro degli Internazionali d’Italia, superando in una finale avvincente Coco Gauff con il punteggio di 6-4, 6-7, 6-2. Per la tennista ucraina, questo rappresenta il terzo successo a Roma, dopo le vittorie del 2017 e 2018, e il quinto titolo Masters 1000 della sua brillante carriera.

La partita è stata un susseguirsi di emozioni: Gauff ha avuto diverse opportunità per allungare nel primo set, ma la resilienza di Svitolina le ha permesso di rimontare e aggiudicarsi il parziale. Il secondo set ha visto un break per parte, culminato con la vittoria di Gauff al tiebreak per 7-3. Tuttavia, nel set decisivo, la maggiore solidità e determinazione di Svitolina hanno prevalso, consentendole di chiudere l'incontro dopo quasi tre ore di gioco.

Il percorso vincente di Svitolina e l'entusiasmo per la finale maschile

Il cammino di Elina Svitolina a Roma è stato a dir poco eccezionale, caratterizzato da prestigiose vittorie contro ben tre giocatrici della top 5 mondiale, tra cui nomi del calibro di Rybakina e Swiatek.

Grazie a questo meritato successo, la tennista ucraina si appresta a scalare la classifica, raggiungendo il settimo posto del ranking mondiale a partire da lunedì. L'attesa per la finale maschile tra Sinner e Ruud ha ulteriormente sottolineato l'importanza e il prestigio del torneo, con il pubblico italiano che ha risposto con grande entusiasmo. La presenza delle massime autorità dello Stato e l'atmosfera di festa sugli spalti del Foro Italico hanno confermato il successo di questa edizione degli Internazionali d’Italia.