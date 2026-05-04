Gli Internazionali BNL d’Italia rappresentano l’ultima, cruciale tappa del circuito WTA 1000 prima del Roland-Garros. La terra rossa di Roma sarà il palcoscenico per Iga Swiatek e Aryna Sabalenka, le principali protagoniste. La polacca cercherà di confermare la sua supremazia, mentre la bielorussa punterà al suo primo titolo nella capitale italiana, in un tabellone che promette grande spettacolo.

Iga Swiatek, tre volte campionessa a Roma, arriva con nuova energia dopo il cambio di guida tecnica: Francisco Roig, ex coach di Rafael Nadal, è il suo nuovo mentore.

Un periodo di allenamento presso l’Academy di Nadal a Maiorca, con la presenza dello stesso Nadal, ha rafforzato la sua fiducia. Il torneo romano è il suo ultimo banco di prova prima di Parigi, dopo un bilancio di due vittorie e due sconfitte sulla terra tra Stoccarda e Madrid. Quarta testa di serie, Swiatek debutterà contro la vincente tra Daria Kasatkina e Caty McNally. Il suo percorso potenziale la vedrebbe affrontare giocatrici come Osaka, Pegula e Rybakina, con una possibile finale contro Sabalenka o Gauff.

Sabalenka a caccia del primo trionfo a Roma

Aryna Sabalenka, numero uno del mondo, si presenta agli Internazionali BNL d’Italia dopo una stagione straordinaria: ventisei vittorie e due sole sconfitte, con titoli a Brisbane, Indian Wells e Miami.

Finalista nell’edizione 2024, la bielorussa punta a sollevare per la prima volta il trofeo al Foro Italico. Il suo cammino inizierà contro la vincente tra Barbora Krejcikova ed Elsa Jacquemot, con possibili sfide contro Cirstea, Noskova e Anisimova. Sabalenka manterrà la vetta del ranking WTA per almeno ottantadue settimane consecutive, indipendentemente dal risultato romano, a conferma della sua costante eccellenza.

Un tabellone ricco di sfide e talenti emergenti

Il torneo vanta la partecipazione di tutte le prime venti giocatrici del ranking mondiale. Elena Rybakina, vincitrice nel 2023, è pronta a difendere il suo titolo e a guidare la corsa verso le WTA Finals. Tra le outsider spiccano Marta Kostyuk, imbattuta sulla terra in questa stagione, e Mirra Andreeva, reduce da un’ottima prestazione a Madrid.

Tra i match di primo turno più attesi, Sofia Kenin affronterà Bianca Andreescu, mentre Daria Kasatkina sfiderà Caty McNally per la possibilità di incontrare Swiatek. L’equilibrio e l’alto tasso tecnico promettono uno spettacolo avvincente e possibili sorprese fin dalle prime battute.

Con l’inizio delle gare fissato per martedì, l’attenzione si concentra su Roma. Iga Swiatek e Aryna Sabalenka sono le indiscusse protagoniste di un torneo che non solo assegnerà un titolo prestigioso, ma potrà anche ridefinire le gerarchie sulla terra battuta in vista del Roland-Garros.