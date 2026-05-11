Grande fermento e attesa per il derby azzurro che infiammerà gli Internazionali d’Italia domani, martedì, sul prestigioso Campo Centrale del Foro Italico a Roma. A scendere in campo per un posto nei quarti di finale saranno il numero uno del mondo e idolo di casa, Jannik Sinner, e la sorprendente rivelazione del torneo, Andrea Pellegrino. L'incontro, valido per gli ottavi di finale, è atteso con impazienza e il suo inizio è fissato non prima delle ore 15, come ufficializzato dal programma ATP. Questa sfida tutta italiana promette emozioni e un alto livello di competizione, catalizzando l'attenzione di tutti gli appassionati di tennis.

Il Programma del Giorno al Foro Italico

Il calendario degli Internazionali d’Italia per la giornata di domani presenta un programma ricco di appuntamenti di rilievo. Sul Campo Centrale, il confronto tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino sarà il terzo match del turno diurno, un posizionamento che ne evidenzia l'importanza. La sessione mattutina prenderà il via alle ore 11 con l'atteso incontro tra Musetti e Ruud, che aprirà le danze sul campo principale. Parallelamente, sul Campo Bnp Paribas, gli spettatori potranno seguire la sfida tra Darderi e Zverev, il cui inizio non è previsto prima delle ore 14. L'organizzazione ha curato ogni dettaglio per offrire una giornata indimenticabile agli amanti del grande tennis.

Andrea Pellegrino: La Favola Sportiva dagli Ottavi

La storia di Andrea Pellegrino in questa edizione degli Internazionali d’Italia è senza dubbio una delle più belle e inaspettate. Il tennista di Bisceglie ha intrapreso un percorso straordinario, partendo dalle qualificazioni e superando ogni ostacolo con una determinazione encomiabile. Il suo momento più brillante è stato la convincente vittoria in due set (7-6, 6-1) contro un avversario di calibro internazionale come Frances Tiafoe, un successo che lo ha proiettato meritatamente agli ottavi di finale. Pellegrino, oggi 29enne, ha mostrato una maturità sportiva e una serenità invidiabili nel suo approccio alle sfide. Come ha dichiarato lui stesso: “Prima, quando ero più piccolo, mi sono messo addosso pressioni inutili da solo.

Ora ho 29 anni, non devo dimostrare niente a nessuno, gioco per il piacere di competere”. Questa filosofia di gioco, libera da eccessive pressioni, lo rende un avversario particolarmente pericoloso e imprevedibile, capace di esprimere il suo miglior tennis senza timori reverenziali.