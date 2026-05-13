Iga Swiatek ha conquistato l'accesso alle semifinali del tabellone singolare femminile agli Internazionali d'Italia, superando con autorità la statunitense Jessica Pegula. L'incontro a Roma ha visto la polacca imporsi in due set, 6-1, 6-2, chiudendo la partita in poco più di un'ora.

La numero quattro del ranking mondiale, Swiatek, ha dimostrato netta superiorità rispetto a Pegula, che la segue di una sola posizione. Il divario in campo è apparso evidente fin dalle prime battute, con la polacca che ha saputo imporre il proprio gioco, lasciando pochi margini all'avversaria.

Dominio Swiatek: numeri e prospettive

La prestazione di Iga Swiatek, caratterizzata da solidità e continuità, le ha permesso di chiudere il match in appena 67 minuti. Il risultato finale, 6-1, 6-2, testimonia la sua capacità di mantenere alta la concentrazione e di sfruttare ogni occasione. Questa vittoria conferma il suo ottimo stato di forma per i prossimi appuntamenti sulla terra battuta.

Ora la polacca attende in semifinale la vincente tra Elina Svitolina ed Elena Rybakina, entrambe ex campionesse a Roma. Il cammino di Swiatek agli Internazionali d'Italia prosegue con ottimismo, anche in prospettiva del Roland Garros, torneo già conquistato quattro volte in carriera.

Il quadro del torneo e le sfide future

La vittoria di Swiatek su Pegula rafforza la sua posizione tra le favorite del torneo romano. La sua presenza in semifinale è un segnale della continuità di rendimento. Nel tabellone maschile, l'attenzione è rivolta al giovane spagnolo Rafael Jodar, impegnato nei quarti contro l'italiano Luciano Darderi. Il vincitore affronterà in semifinale uno tra Casper Ruud e Karen Khachanov.

Gli Internazionali d'Italia si confermano un palcoscenico di grandi sfide e di protagonisti di primo piano. Iga Swiatek continua a essere una delle figure più dominanti e seguite nel panorama del tennis femminile internazionale.