Lorenzo Musetti ha conquistato un posto negli ottavi di finale degli Internazionali BNL d’Italia 2026, superando l’argentino Francisco Cerundolo in una sfida combattuta al Foro Italico di Roma. Il tennista toscano si è imposto in due set, mostrando grande carattere e determinazione nonostante le evidenti difficoltà fisiche che lo hanno accompagnato per l'intera durata del match.

La vittoria di Musetti è stata il frutto di una strenua lotta, come testimoniato dalle sue stesse parole al termine dell'incontro: "Le lacrime provavano la mia gioia". Un successo che per lui rappresenta un punto di partenza per ambire ai vertici del torneo.

Il toscano ha ammesso di non essere nella sua migliore condizione, ma di aver attinto a risorse interiori per prevalere: "È stata una partita difficile. Stamattina avevo dei dubbi sullo scendere in campo perché la condizione fisica è quella che è. Ho scavato dentro di me per cercare di vincere questo match".

La maratona contro Cerundolo: un match punto su punto

La partita contro Cerundolo si è rivelata particolarmente impegnativa, con il primo set trasformatosi in una vera e propria maratona. L’argentino ha preso l'iniziativa, procurandosi le prime palle break e strappando il servizio a Musetti, portandosi avanti sul 5-3. Tuttavia, il tennista italiano ha reagito con grande lucidità, annullando un set point cruciale e ristabilendo la parità sul 6-6.

Nel tie-break, Cerundolo ha avuto un'ulteriore occasione per chiudere il parziale, ma Musetti ha saputo cambiare marcia nel momento decisivo, inanellando tre punti consecutivi per chiudere il set 9-7 e portarsi in vantaggio.

Anche nel secondo set, Musetti ha dovuto affrontare una partenza in salita, subendo un break in apertura. Ancora una volta, però, ha dimostrato la sua capacità di reazione, rimontando fino al 5-4. In un game finale estremamente combattuto, il toscano ha sigillato la vittoria al terzo match point, dopo che Cerundolo era riuscito ad annullarne due. "La partita è stata molto sofferta. Specialmente su questa superficie e negli ultimi due incontri ho faticato molto. Oggi sono riuscito a mettere Cerundolo in una situazione di svantaggio.

Ho giocato solo di braccio, perché le gambe erano finite. Ora devo pensare a recuperare per la prossima partita", ha commentato Musetti, evidenziando la sua fatica fisica.

Il cammino continua: Ruud e gli altri italiani

Questa è la terza volta che Lorenzo Musetti raggiunge gli ottavi di finale agli Internazionali di Roma. Il suo prossimo avversario sarà il norvegese Casper Ruud, che ha eliminato il ceco Lehecka. Nel tabellone maschile, anche Luciano Darderi ha compiuto un'impresa, qualificandosi per gli ottavi dopo aver rimontato e battuto lo statunitense Tommy Paul; per Darderi, questo traguardo nel torneo romano rappresenta un "sogno". Si conclude invece il percorso di Elisabetta Cocciaretto, sconfitta in due set da Iga Swiatek, segnando l'eliminazione delle azzurre dal tabellone femminile.

Con l'uscita di scena di altri favoriti, il sogno di Musetti di avanzare ulteriormente davanti al pubblico del Foro Italico rimane più vivo che mai. Il tennista toscano si concentra ora sul recupero delle energie per affrontare al meglio la prossima sfida contro Ruud, con l'obiettivo di continuare a sorprendere in questo prestigioso torneo.