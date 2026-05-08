Gli Internazionali BNL d’Italia hanno scritto una pagina di storia l'8 maggio 2026, registrando un'affluenza record al Foro Italico. In una singola giornata, sono stati venduti oltre 40.000 biglietti, un traguardo mai raggiunto prima nella storia del prestigioso torneo. La sola sessione pomeridiana ha visto l'emissione di ben 30.703 tagliandi, un dato che, sommato alle vendite serali, ha permesso di superare la soglia dei quarantamila, stabilendo un nuovo primato assoluto per l'evento tennistico romano.

Un'organizzazione impeccabile per un successo di pubblico

Questo straordinario successo di pubblico è stato reso possibile da un'organizzazione efficiente e meticolosa, curata da Sport e Salute. La capacità di gestire con precisione un afflusso così massiccio di spettatori ha giocato un ruolo cruciale nel garantire il buon esito dell'evento. L'entusiasmo per il grande tennis al Foro Italico si conferma in crescita, e questo record non solo celebra un nuovo traguardo, ma sottolinea anche la sempre maggiore attrattiva degli Internazionali BNL d’Italia nel panorama sportivo internazionale.

Obiettivi ambiziosi e il sogno di un campione italiano

Il record di biglietti venduti si inserisce in un'edizione degli Internazionali già caratterizzata da prospettive ambiziose.

Pochi giorni prima, era stato delineato l'obiettivo di superare le 400.000 presenze complessive per l'intera manifestazione. A ciò si aggiunge l'intento di generare un impatto economico sul territorio che superi il miliardo di euro, evidenziando il valore non solo sportivo ma anche economico dell'evento. Un altro desiderio espresso è il ritorno di un campione italiano sul gradino più alto del podio al Foro Italico, un'attesa che si protrae ormai da mezzo secolo.

In questo contesto di grandi aspettative, il vicepresidente del gruppo sponsor, Marco Lavazza, ha commentato con favore la presenza di talenti emergenti. Lavazza ha evidenziato come sia stata una fortuna scoprire un giovane atleta come Sinner, che oggi si distingue non solo per le sue vittorie ma anche per essere un campione di umiltà e normalità in un mondo spesso caratterizzato da eccessi.

Ha aggiunto che, da italiano, è "ancora più piacere lavorare con un campione italiano", sottolineando il valore aggiunto della nazionalità dell'atleta nel contesto della sponsorizzazione e dell'orgoglio nazionale.