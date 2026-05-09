La campionessa in carica degli Internazionali d’Italia, Jasmine Paolini, ha purtroppo concluso il suo percorso nel prestigioso torneo di Roma, venendo eliminata al terzo turno. La talentuosa tennista azzurra è stata sconfitta da Elise Mertens in un incontro estremamente combattuto e avvincente, che ha visto la giocatrice belga ribaltare in modo sorprendente il risultato dopo aver annullato ben tre match point nel secondo parziale, dimostrando una tenacia e una freddezza ammirevoli.

Il match decisivo di Paolini

Il match decisivo, una vera e propria battaglia sul campo, si è protratto per ben due ore e quarantuno minuti, un confronto intenso e logorante che ha visto Paolini cedere con il punteggio finale di 4‑6, 7‑6, 6‑3.

Nonostante la tennista italiana avesse avuto a disposizione tre match point cruciali e potenzialmente decisivi nel secondo set, la straordinaria determinazione di Mertens le ha permesso di salvarli con grande abilità e di imporsi successivamente al tie‑break. Questo momento chiave ha spinto la sfida al set decisivo, dove la giocatrice belga ha saputo capitalizzare al meglio il momento favorevole e l'inerzia acquisita, chiudendo l'incontro a suo favore e avanzando così meritatamente nel tabellone principale.

Avanzano Musetti, Darderi e Gauff

Sul fronte maschile, il tennis italiano ha registrato buone notizie e promettenti avanzamenti con la qualificazione di Lorenzo Musetti e Luciano Darderi. Musetti ha superato l'ostacolo rappresentato da Giovanni Mpetshi Perricard con un doppio 6‑4, una prestazione solida e convincente che lo proietta con fiducia al terzo turno, dove affronterà l'argentino Francisco Cerundolo.

Analogamente, Darderi ha ottenuto una vittoria altrettanto convincente contro Yannik Hanfmann, anch’egli battuto con il medesimo punteggio di 6‑4, 6‑4, e si preparerà ora ad affrontare lo statunitense Tommy Paul nel prossimo turno. Nel tabellone femminile, anche la forte statunitense Coco Gauff ha mostrato la sua superiorità, eliminando Solana Sierra in tre set (5‑7, 6‑0, 6‑4) e assicurandosi con merito un posto negli ottavi di finale del prestigioso torneo romano.

Il contesto degli Internazionali di Roma

Gli Internazionali d’Italia 2026, uno degli appuntamenti più attesi e prestigiosi nel calendario tennistico internazionale, si stanno svolgendo nella cornice suggestiva del Foro Italico di Roma, in Italia.

L'evento, che ha preso il via il 5 maggio e si concluderà il 17 maggio, ha visto e continua a vedere la partecipazione dei migliori atleti del circuito mondiale. Jasmine Paolini, che deteneva con orgoglio il titolo di campionessa in carica, ha purtroppo visto interrompersi il suo cammino proprio nel terzo turno, sconfitta da Elise Mertens, in un'edizione che, nonostante questa eliminazione eccellente, promette ancora molte emozioni e colpi di scena per gli appassionati.