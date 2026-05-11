Andrea Pellegrino si è guadagnato un posto negli ottavi di finale degli Internazionali BNL d’Italia, sorprendendo il pubblico del Foro Italico con una prestazione di alto livello. L’azzurro, entrato nel tabellone principale dopo aver superato le qualificazioni, ha battuto il numero 20 del ranking mondiale, Frances Tiafoe, con il punteggio di 7-6, 6-1. La sua solida determinazione è emersa chiaramente, nonostante le condizioni di gioco rese difficili dal vento.

Al termine dell’incontro, Pellegrino ha espresso tutta la sua soddisfazione: “Sono molto contento, è stata una partita veramente dura, le condizioni non erano facili perché c'era anche tanto vento.

Non ho sfruttato dei set point, ma per fortuna ho portato a casa il primo set”. Il tennista pugliese ha poi aggiunto: “È fantastico, quando sono venuto qui non mi sarei mai aspettato questo tipo di risultato, sono veramente felice del mio tennis. Stavo bene dall'inizio e il mio livello cresceva per tutto il tempo. Ho combattuto su ogni punto”.

La sfida con Jannik Sinner

Ora Pellegrino si prepara ad affrontare Jannik Sinner, reduce dalla vittoria su Alexei Popyrin. Sulla possibilità di sfidare il numero uno del mondo, Pellegrino ha ricordato un precedente di sette anni fa: “Abbiamo giocato contro sette anni fa, con lui fu una grande esperienza per me. Sette anni fa presi una ‘stesa’ allucinante.

Lui era giovanissimo, aveva appena vinto il primo challenger ma era già fortissimo. Quello che sta facendo ora è fuori dal normale, spero di andare in campo domani e divertirmi. Se ci penso è una cosa molto emozionante giocare davanti a 10.000 persone con il giocatore più forte del mondo, sarà incredibile e spero di potermela godere”.

Pellegrino ha poi spiegato con quale spirito affronterà il prossimo match: “Quello con il quale affronto tutti, andando in campo e dando il massimo. È un avversario diverso rispetto agli altri, cercherò di godermi l'atmosfera che ci sarà. I tabelloni sono quelli, tocca giocare con il più difficile da incontrare. Da una parte sarà un'impresa complicata da fare ma anche un'esperienza che mi rimarrà per tutta la vita”.

L'episodio con il pubblico e il percorso di Andrea Pellegrino

Durante il torneo, Pellegrino si è anche soffermato su un episodio avvenuto nel match contro Martin Landaluce, dove alcuni giovani spettatori hanno disturbato i giocatori: “Erano solo dei ragazzini che non c’entrano nulla con il tennis, vengono qui per disturbare i giocatori, non gli interessa il tennis. Purtroppo questo sta rovinando il tennis perché alla fine è uno sport che è sempre stato elegante e così, invece, diventa come uno stadio di calcio dove vale tutto togliendo quella bellezza che il tennis ha”.

La carriera di Andrea Pellegrino in questa stagione è stata caratterizzata da una crescita costante. Prima del 2026, aveva giocato solo cinque partite nel circuito maggiore.

I risultati ottenuti, tra cui la vittoria in doppio a Santiago nel 2023 e quattro titoli Challenger, testimoniano una maturità che gli ha permesso di vivere queste settimane da protagonista. Nato a Bisceglie, Pellegrino ha iniziato a giocare a tennis all’età di quattro anni, seguendo le orme del padre, istruttore di tennis. Il suo cammino lo ha portato a trasferirsi a Bari a tredici anni per allenarsi presso il centro federale, e oggi si gode il momento più importante della sua carriera.