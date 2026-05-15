La semifinale degli Internazionali d’Italia, che vede contrapposti l'italiano Luciano Darderi e il norvegese Casper Ruud, è stata sospesa per pioggia al Foro Italico di Roma. L'incontro è stato interrotto nel corso del primo set, sul punteggio di 4-1 in favore di Ruud. Al momento dello stop, Darderi era al servizio e si trovava ad affrontare una palla break cruciale per il norvegese.

L'incontro ha preso il via con Casper Ruud che, dopo aver vinto il sorteggio, ha scelto di servire e ha tenuto la battuta a zero, portandosi sull'0-1. Successivamente, Luciano Darderi ha subito un break, con il punteggio che è passato sullo 0-2 in favore del norvegese.

La partita è poi proseguita con un altro break che ha portato Ruud sull'1-3.

Ruud ha poi proseguito il suo momento favorevole, servendo con grande efficacia. Ha messo a segno un ace e ha tenuto il turno di battuta a zero, consolidando il suo vantaggio e portandosi sul 1-4. La sospensione è avvenuta proprio mentre Darderi tentava di rimanere aggrappato al set. L'italiano si trovava sul 40-15 al servizio, ma Ruud era riuscito a recuperare il game, procurandosi una palla break che avrebbe potuto proiettare il norvegese sul 5-1.

Aggiornamenti sulla sospensione

La sospensione del gioco è stata causata da un forte acquazzone che si è abbattuto sul Foro Italico. L'interruzione è avvenuta intorno alle ore 16:10, dopo che la partita era iniziata alle 15:30.

La ripresa non è prevista prima delle ore 18:00, in attesa di un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Questa pausa forzata lascia l'esito della semifinale in bilico, con l'attesa che cresce per la ripresa del confronto.