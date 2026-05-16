Alla vigilia della semifinale d’andata dei playoff di Serie B, un appuntamento cruciale in programma alle ore 20 allo stadio Ceravolo, l’allenatore del Palermo, Filippo Inzaghi, ha rilasciato dichiarazioni cariche di profonda emozione e determinazione. Il tecnico ha voluto ricordare Alessia La Rosa, una bambina di otto anni, tifosissima del Palermo, che è scomparsa in settimana a seguito di una lunga malattia. Inzaghi l’ha definita una “guerriera” e ha espresso un desiderio toccante: “mi auguro di riuscire a regalare ad Alessia il sogno della promozione in Serie A”.

Inzaghi ha poi focalizzato l’attenzione sull’importanza strategica della partita contro il Catanzaro. “Per noi quella di domani è la partita più importante, dobbiamo andare a Catanzaro per vincere”, ha affermato con decisione. Ha inoltre ribadito la superiorità mostrata dal Palermo durante la stagione regolare, evidenziando che la squadra ha conquistato “tredici punti in più” rispetto agli avversari e che “la classifica dice che siamo più forti”. Il suo approccio è chiaro e diretto: “Non penso al ritorno mercoledì, vogliamo chiudere i giochi domani”, sottolineando la volontà di ottenere un risultato decisivo già nella gara d'andata.

Il tecnico ha anche fornito aggiornamenti sulle condizioni fisiche dei giocatori, in particolare riguardo agli acciaccati Bani e Palumbo.

“Oggi hanno lavorato un po’ in gruppo, ma in campo andrà chi è al 100%”, ha precisato Inzaghi, indicando una linea di condotta rigorosa. Ha confermato la presenza di Peda in difesa, definendolo “forte e fondamentale in queste partite”. Per quanto riguarda gli altri ruoli, ha assicurato di avere “validi sostituti”, lasciando intendere che le scelte definitive verranno prese a ridosso del match.

Il significato emotivo della sfida playoff

La semifinale d’andata dei playoff rappresenta un momento di svolta per il Palermo, che ambisce con forza alla promozione in Serie A al termine di una stagione considerata di grande importanza. La menzione di Alessia La Rosa ha conferito alla vigilia della partita un significato emotivo ancora più profondo, trasformando di fatto l'incontro in un sentito omaggio collettivo alla giovane tifosa scomparsa.

Questo elemento aggiunge una motivazione extra per la squadra, che scenderà in campo con un obiettivo sportivo e un forte desiderio di dedicare la vittoria a un simbolo di passione e resilienza.

Dettagli sulla formazione e le restrizioni

Per quanto concerne le condizioni della squadra, la partecipazione di Antonio Palumbo dal primo minuto appare al momento incerta. Il giocatore è alle prese con un affaticamento che lo ha costretto a saltare l’allenamento di giovedì mattina, rendendo la sua presenza tra i titolari improbabile. Inzaghi sta valutando diverse opzioni per la sua sostituzione, tra cui i nomi di Gyasi o Dennis Johnsen. In difesa, se Mattia Bani dovesse recuperare completamente la forma fisica, guiderà il reparto insieme a Peda e Ceccaroni, formando un blocco solido per affrontare la sfida.

Un aspetto da considerare è che il Palermo affronterà la semifinale d’andata senza il supporto diretto dei propri tifosi, poiché il settore ospiti dello stadio Ceravolo rimarrà chiuso. La squadra, tuttavia, scenderà in campo con un segno tangibile di ricordo e rispetto: indosserà il lutto al braccio e una patch commemorativa sulle maglie, entrambi dedicati alla memoria di Alessia La Rosa.