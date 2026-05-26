È in corso a Ischia la quarantacinquesima edizione del Meeting Estate 2026, un appuntamento di grande rilevanza che, dal ventiquattro al ventinove maggio, trasforma il calcio in un autentico linguaggio universale. L'evento si propone come un ponte significativo tra le radici italiane e il mondo intero, promuovendo attivamente i valori del fair play e dell'integrazione culturale attraverso lo sport.

Il cuore pulsante di questa edizione 2026 è lo Special Event “Radici” – Progetto Sport & Emigrazione, un'iniziativa di grande impatto realizzata in collaborazione tra il Museo nazionale dell’emigrazione italiana (Mei) e il Comitato Fair Play-Coni.

Questo progetto culmina nel prestigioso Torneo internazionale delle Radici, una competizione unica nel suo genere, riservata a giovani Under tredici. Il torneo vedrà sfidarsi sul campo squadre fondate da comunità italiane all'estero, tra cui spiccano il Club Deportivo Mussatto (Valparaiso, Cile) e il Circulo Italiano de Villa Regina (Patagonia–Rio Negro, Argentina), quest'ultimo celebrando il suo centenario dalla fondazione. A queste formazioni internazionali si uniranno le squadre locali Ischia Calcio, Real Forio, Mondo Sport Italia e Barano Calcio, in un emozionante confronto che celebra l'identità italiana e la memoria migratoria.

Calcio, integrazione e legame con le origini

“È lo sbocco naturale di un percorso avviato da anni che lega sport e emigrazione – ha dichiarato Paolo Masini, presidente del Mei –.

Lo sport e il calcio si confermano un potente strumento di integrazione e, in linea con la missione del nostro museo, uniamo passato e futuro in quella che amiamo definire la più grande narrazione popolare e collettiva del Paese”.

Tra gli appuntamenti di spicco della manifestazione, domani al suggestivo Castello Aragonese si terranno il gala “Il Calcio con amore” e la cerimonia di premiazione del settimo Premio “I Talenti del Calcio 2025/2026”. Tra gli ospiti attesi figurano le leggende del calcio Careca, Alemão e Zé Maria, oltre a importanti rappresentanti di Aic e Federcalcio. L'avvocato Franco Campana, storico patron e fondatore, è il motore organizzativo instancabile di questa manifestazione da ben quarantacinque anni, garantendo continuità, passione e successo.

Valori, comunità e futuro dello sport

“Ancora una volta lo sport dimostra di essere molto più di una semplice competizione: è incontro tra popoli, generazioni, memoria condivisa e futuro da costruire con disciplina. In questi quarantacinque anni il Meeting Estate ha cercato di raccontare un calcio fatto di valori profondi, rispetto reciproco e amicizia sincera, ponendo sempre al centro i giovani. Oggi, con il Torneo internazionale delle Radici organizzato dal Mei – ha concluso Campana – diamo ancora più forza a questo messaggio fondamentale: le comunità italiane nel mondo continuano a sentirsi parte integrante di una stessa storia, e il calcio diventa il linguaggio più autentico e potente per tramandarla”.

L'evento ischitano, con il suo ricco programma che unisce sapientemente sport, cultura e relazioni internazionali, si prefigge l'obiettivo di valorizzare l'identità italiana nelle comunità estere attraverso il calcio giovanile, promuovendo attivamente l'inclusione, il fair play e la riscoperta delle proprie origini.