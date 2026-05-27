La Nazionale italiana maschile di pallavolo è pronta a inaugurare ufficialmente la stagione 2026. Dopo il primo periodo di lavoro svolto a Roma dall’11 al 17 maggio, gli azzurri si sono ritrovati questa settimana a Cavalese per proseguire la preparazione in vista degli impegni internazionali dell’estate. Sarà proprio la località trentina ad ospitare la prima amichevole stagionale contro la Turchia, in programma giovedì 28 maggio alle ore 18.00. Occasione utile per iniziare a mettere ritmo partita nelle gambe dopo le settimane di preparazione atletica, focalizzate in vista della Volleyball Nations League, di cui il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi ha recentemente comunicato la lista dei 30 giocatori convocati.

Italia-Turchia: l’amichevole in diretta streaming

L’incontro tra Italia e Turchia rappresenterà il primo banco di prova per il gruppo guidato dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi, chiamato a costruire la nuova stagione dopo il trionfo mondiale. Il test contro contro i turchi permetterà allo staff tecnico di valutare la condizione della squadra e l’inserimento di diversi giovani all’interno del gruppo seniores. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale della Federazione Italiana Pallavolo, che trovate di seguito.

I convocati per il raduno azzurro

Di seguito la lista dei convocati del CT De Giorgi per questo periodo di allenamenti: Mattia Boninfante, Mattia Bottolo e Giovanni Maria Gargiulo della Lube Civitanova; Alessandro Bovolenta, Francesco Comparoni, Domenico Pace e Paolo Porro di Piacenza; Gabriele Laurenzano di Trento; Mati Pardo, Luca Porro e Giovanni Sanguinetti di Modena; Leandro Mosca di Milano; Mattia Orioli di Padova; Kamil Rychlicki dello ZAKSA Kędzierzyn-Koźle; Francesco Sani e Matteo Staforini di Verona.

Al gruppo già presente a Cavalese si aggiungerà anche lo schiacciatore Tim Held. Un roster che mescola giovani prospetti, giocatori già protagonisti in SuperLega e alcune novità interessanti, con l’obiettivo di costruire fin dalle prime uscite una squadra competitiva in vista della Volleyball Nations League.