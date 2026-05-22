Il ciclista portoghese Afonso Eulálio, attuale detentore della maglia rosa al Giro d'Italia, ha ricevuto un prestigioso riconoscimento dall'Italian Trade Agency. Il premio è stato consegnato dal consigliere di amministrazione Riccardo Garosci durante una tappa simbolicamente dedicata al 'km 1926', un omaggio ai cento anni dell'Agenzia che si impegna nella promozione del Made in Italy a livello globale. L'iniziativa sottolinea il forte legame tra l'eccellenza sportiva e la valorizzazione internazionale delle filiere strategiche italiane.

L'Agenzia ha spiegato che il riconoscimento intende celebrare due pilastri dell'eccellenza italiana: il ciclismo, emblema di resistenza e sacrificio, e il commercio estero, che attraverso i principi della diplomazia dello sport veicola l'immagine dell'Italia nel mondo.

Da un secolo, l'Italian Trade Agency è un attore chiave nella promozione all'estero del Made in Italy e delle sue filiere, tra cui spicca a pieno titolo la bike economy.

La conquista della maglia rosa: una tappa epica

La maglia rosa è giunta sulle spalle di Eulálio al termine di una tappa particolarmente ardua e memorabile, svoltasi tra Praia a Mare e Potenza. La giornata è stata segnata da condizioni meteorologiche estreme, con pioggia battente, freddo intenso e numerose cadute che hanno messo a dura prova i ciclisti. Nonostante la vittoria di tappa sia andata allo spagnolo Igor Arrieta in uno sprint a due, è stato Eulálio a conquistare la leadership della classifica generale, indossando per la prima volta l'ambita maglia.

I due atleti si erano isolati dal gruppo dei fuggitivi sulla Montagna Grande di Viggiano, l'asperità più significativa della giornata. Nonostante le condizioni proibitive e cadute distinte, entrambi sono riusciti a rialzarsi e a proseguire, dimostrando grande tenacia. Eulálio, non uno scalatore puro, ha così inaugurato il suo regno in maglia rosa, subentrando a Ciccone dopo appena ventiquattro ore. La classifica generale vede ora il portoghese in testa con un vantaggio di 2 minuti e 51 secondi su Arrieta e di oltre 3 minuti sugli altri inseguitori.

Il racconto della tappa e la leadership di Eulálio

La tappa che ha ridefinito la classifica generale si è svolta interamente sotto una pioggia incessante, costringendo il gruppo dei favoriti a cedere terreno e a non prendere rischi eccessivi a causa delle condizioni avverse.

Sulla Montagna Grande, Arrieta ed Eulálio hanno dato vita a un duello avvincente, isolandosi e affrontando la discesa con grande determinazione. "Finale caotico, era quasi impossibile guidare la bicicletta", ha commentato Arrieta al termine della corsa, evidenziando le difficoltà estreme incontrate sulla strada scivolosa. Il gruppo dei big, inclusi nomi come Vingegaard e Pellizzari, ha preferito non rischiare, arrivando al traguardo con un ritardo superiore ai sette minuti e conservando le energie per le prossime sfide, in particolare la tappa di venerdì con arrivo sul Blockhaus.

Il successo di Arrieta e la conquista della maglia rosa da parte di Eulálio hanno rappresentato un obiettivo pienamente raggiunto per entrambi, in una giornata che ha stravolto le gerarchie iniziali del Giro d'Italia.

L'evento della premiazione da parte dell'Italian Trade Agency si inserisce in questo contesto di grande visibilità per il ciclismo e per il Made in Italy, rafforzando ulteriormente il legame tra sport di alto livello e la promozione internazionale dell'eccellenza italiana.