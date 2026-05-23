Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha salutato i tifosi sotto la Curva al termine della stagione, confermando l'imminente incontro con la società per discutere il suo futuro. Il tecnico ha espresso gratitudine per il tributo ricevuto, definendolo “giusto, soprattutto nei confronti dei ragazzi, da parte di gente, tifosi e uno stadio fantastico”. Questo momento ha rafforzato il legame, preludio alle importanti decisioni.

Bilancio della stagione e prospettive future

Italiano ha riconosciuto che “qualcosa abbiamo sbagliato in questa stagione”, ma ha voluto evidenziare i risultati ottenuti.

Tra questi, spiccano i quarti di Europa League, una finale di Supercoppa e la Coppa Italia vinta un anno fa a Casteldebole, che ha definito “storia”. Ha sottolineato che “qualcosa di grande e indelebile è stato fatto in questi due anni”, evidenziando il significativo percorso compiuto.

La programmazione senza impegni europei

Guardando alla prossima stagione, senza gli impegni delle coppe europee, Italiano ha enfatizzato l'importanza di una programmazione accurata. Ha spiegato che “Senza Coppe c’è da programmare bene, perché questa gente si è abituata bene e programmando bene la storia recente dice qualche club come il Bologna si può inserire tra le grandi”. Questo approccio strategico è fondamentale per mantenere alto il livello e soddisfare le aspettative dei tifosi.

Le precedenti dichiarazioni del tecnico

Le intenzioni di Italiano di confrontarsi con la società erano già state anticipate. Alla vigilia della partita contro il Napoli, il tecnico aveva dichiarato: “Quando parlerò con la società, con tutta la bontà di quanto vissuto in questi anni, tireremo fuori tutto: gli obiettivi raggiunti, chi rimarrà, chi verrà sostituito. Verrete informati su tutto”. L'incontro sarà cruciale per definire il futuro tecnico e la rosa.