Il Comitato Olimpico Internazionale ha revocato le restrizioni nei confronti degli atleti bielorussi, ma le sanzioni imposte dalla Federazione Internazionale Tennis alle federazioni di Russia e Bielorussia restano ancora in vigore.

In una nota diffusa oggi, l’ITF ha precisato: “La Federazione Internazionale Tennis conferma che l’annuncio del CIO non modifica la propria posizione attuale riguardo alle sospensioni delle Federazioni Tennis di Bielorussia e Russia, che restano in vigore”. L’organismo ha inoltre spiegato che “lo status di membro della Federazione Tennis Bielorussa sarà esaminato durante l’Assemblea Generale Annuale dell’ITF in ottobre dai Paesi membri con diritto di voto dell’ITF (“The AGM Council”), in conformità con il processo costituzionale dell’ITF”.

La presa di posizione dell’ITF arriva il giorno successivo alla decisione del Comitato Olimpico Internazionale di allentare le limitazioni per gli atleti bielorussi nelle competizioni olimpiche.

Nel comunicato del CIO si legge: “Il Comitato Esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) non raccomanda più alcuna restrizione alla partecipazione degli atleti bielorussi, comprese le squadre, nelle competizioni gestite dalle Federazioni Internazionali (IF) e dagli organizzatori di eventi sportivi internazionali”. L’organismo olimpico ha inoltre annunciato che “il Comitato Esecutivo del CIO ha oggi revocato le condizioni di partecipazione raccomandate alle Federazioni Internazionali e agli organizzatori di eventi sportivi internazionali del 28 febbraio 2022 e del 28 marzo 2023 per quanto riguarda la Bielorussia e gli atleti bielorussi, comprese le misure di protezione”.

Secondo il CIO, la decisione si basa sul diritto fondamentale degli atleti di “accedere allo sport e competere liberi da interferenze politiche”.

Nel comunicato si sottolinea inoltre: “Mentre il CIO continua a confrontarsi con le realtà e le conseguenze sempre più complesse dell’attuale contesto geopolitico, inclusi il crescente numero di guerre e conflitti e la crescente instabilità globale, deve preservare la propria missione di mantenere una piattaforma sportiva globale fondata sui valori e capace di dare speranza al mondo”. E ancora: “Questo obiettivo è stato ribadito attraverso le ampie discussioni svolte nell’ambito del processo ‘Fit for the Future’, durante il quale il diritto fondamentale degli atleti di accedere allo sport e competere senza interferenze politiche o pressioni governative è stato confermato dal Comitato Esecutivo del CIO nel settembre 2025 e ribadito al Summit Olimpico del dicembre 2025”.

Nel tennis, intanto, gli atleti russi e bielorussi continuano a gareggiare senza bandiera nazionale. Russia e Bielorussia restano escluse dalle competizioni di Coppa Davis e Billie Jean King Cup, in seguito alla decisione dell’ITF di condannare l’invasione russa dell’Ucraina e il sostegno fornito dalla Bielorussia nel conflitto.