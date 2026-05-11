L'olimpionico Marcell Jacobs si prepara a un atteso ritorno sulle piste italiane. Dopo un periodo di difficoltà, l'atleta è rientrato a Roma in vista del Golden Gala, appuntamento di Diamond League in programma il 4 giugno allo stadio Olimpico. Il suo ritorno in gara è fissato per il 20 maggio a Savona.

Jacobs ha definito il 2026 "un anno di transizione", con l'obiettivo di conquistare il terzo titolo europeo consecutivo nei 100 metri. "Saranno le prime gare per iniziare a rodarsi. Gareggiare in casa mi dà una responsabilità in più e il Golden Gala sarà comunque una parte importante della mia stagione".

L’evento romano promette uno spettacolo di alto livello, con la partecipazione di stelle come Noah Lyles, campione mondiale.

Il cast stellare del Golden Gala

La tappa romana della Diamond League si conferma tra le più prestigiose, con 43 ori olimpici e mondiali. Tra gli azzurri protagonisti attesi ci sono Nadia Battocletti, Mattia Furlani e Andy Diaz. Diaz e Furlani puntano a nuovi record. "E già Roma può essere l’occasione giusta per riuscirci", ha dichiarato Furlani.

Jacobs, tornato ad allenarsi con coach Camossi, ha dichiarato di aver "ritrovato la via giusta", puntando a "rompere il ghiaccio in gara". Sulle difficoltà passate, Jacobs ha espresso una filosofia di resilienza: "Ho sempre dovuto combattere contro qualcosa.

La vita è un’onda e devi saper guidare con la barca giusta".

Jacobs, Lyles e il futuro dell'atletica a Roma

Il Golden Gala sarà trasmesso in 164 paesi. L’evento è considerato propedeutico per la candidatura di Roma a ospitare i mondiali di atletica e, in prospettiva, i Giochi Olimpici del ’36. Il presidente del Coni ha evidenziato l'importanza di tali tappe. Jacobs, con il suo consueto umorismo, ha commentato il proprio futuro: "Lì però non credo di arrivarci – scherza Jacobs –. Ma forse ai mondiali di Roma del ’29 sì…".