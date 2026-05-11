Marcell Jacobs ha definito il 2026 un anno di transizione, sottolineando con determinazione di aver ritrovato la giusta direzione grazie al rinnovato lavoro con il suo storico tecnico, Paolo Camossi. L'olimpionico, durante la presentazione del prestigioso Golden Gala, ha espresso la sua fiducia: “Con Paolo Camossi abbiamo trovato la via giusta. Ora bisogna rompere il ghiaccio e vedremo all'esordio a Savona che Marcell sarò”. Questa dichiarazione evidenzia l'importanza del percorso intrapreso per la sua preparazione.

Jacobs ha poi chiarito che l'appuntamento agonistico più significativo della stagione sarà l'Europeo, dove ambisce a conquistare il “terzo di fila”, un traguardo di grande prestigio.

Riguardo alle numerose difficoltà affrontate nel corso della sua brillante ma complessa carriera, ha affermato con la sua consueta resilienza: “Ci sono abituato, nella mia vita ho sempre dovuto combattere contro qualcosa. Ma io guardo sempre la mia strada e non mi faccio toccare da situazioni che non posso controllare. Le sofferenze ci sono sempre, vanno solo sapute gestire. La vita alla fine è un'onda e devi saper guidare con la barca giusta”. Un approccio filosofico che ne rivela la tempra.

Il contesto tecnico e l'atteso esordio stagionale

Il ritorno alla guida tecnica di Paolo Camossi rappresenta un punto di svolta cruciale per Jacobs, il quale è fermamente intenzionato a ritrovare la piena motivazione e la migliore forma fisica dopo una stagione agonistica particolarmente complicata.

L'esordio stagionale è fissato per il meeting di Savona, una località che riveste un significato simbolico nella carriera del velocista. Proprio su quella pista, nel 2021, Jacobs stabilì il suo primo record italiano sui 100 metri con un impressionante tempo di 9"95, un momento che segnò l'inizio della sua ascesa. Il meeting, una prova Bronze del Continental Tour, si terrà il prossimo 20 maggio presso il Centro Polisportivo Giulio Ottolia, promettendo un inizio di stagione ricco di aspettative.

Obiettivi futuri e le prospettive a lungo termine

L'obiettivo primario per Jacobs in questa fase della sua carriera rimane la conquista del terzo titolo europeo consecutivo sui 100 metri, un evento di spicco in programma a Birmingham nel mese di agosto.

Tuttavia, il meticoloso lavoro intrapreso con Camossi si inserisce in un progetto ben più ampio e lungimirante, che guarda con decisione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. La preparazione atletica sta procedendo senza intoppi, e le sensazioni sono decisamente positive dopo un periodo segnato da incertezze e infortuni che avevano, in passato, messo in discussione la sua continuità agonistica e le sue performance ad alto livello.

Il ruolo strategico di Camossi nel percorso di Jacobs

La scelta di Jacobs di riprendere intensamente gli allenamenti con Paolo Camossi si è rivelata determinante per ritrovare quella motivazione e fiducia essenziali per un atleta di punta. Il tecnico, che lo ha accompagnato e guidato nei suoi successi più significativi, è tornato a seguirlo con dedizione anche negli Stati Uniti, dove Jacobs si allena regolarmente, garantendo un supporto tecnico e umano di fondamentale importanza.

L'obiettivo finale rimane estremamente ambizioso: puntare con decisione al tris europeo e, contemporaneamente, costruire un percorso solido e strutturato che culmini con le Olimpiadi di Los Angeles 2028, consolidando la sua posizione nell'élite mondiale dell'atletica leggera.