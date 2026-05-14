Marcell Jacobs, oro olimpico nei 100 metri e con la staffetta 4x100 a Tokyo 2020, ha recentemente completato una sessione intensiva di test presso la pista di atletica del Centro Sportivo delle Fiamme Azzurre di Roma. Questa giornata di prove rappresenta un nuovo e significativo passo nel suo percorso di preparazione atletica, con l'obiettivo di affinare la sua performance in vista dei prossimi impegni. L'atleta si è sottoposto a diverse prove di sprint, utilizzando strumenti all'avanguardia per analizzare con precisione accelerazioni, velocità, distanze percorse e la ritmica di corsa dai blocchi di partenza.

Il lavoro è stato attentamente supervisionato dallo staff specializzato dell'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni, con il supporto costante del suo allenatore, Paolo Camossi.

Jacobs ha commentato questo periodo definendolo un "momento molto importante" della sua carriera. Ha riflettuto su un anno precedente "non facile", ma che gli ha "insegnato tanto", inquadrando la stagione attuale come una fase di "transizione" e di "avvicinamento ad un biennio che sarà di grande importanza". L'atleta ha espresso soddisfazione per il suo ritorno nella capitale: "Sono felice di essere tornato a Roma, mi sto allenando bene". Le sue ambizioni per la stagione sono chiare: "In questa stagione mi piacerebbe vincere per la terza volta consecutiva il titolo europeo".

Ha poi sottolineato l'approccio graduale: "lavoriamo settimana dopo settimana sapendo che ci saranno varie diverse gare importanti tra cui il Golden Gala".

L'eredità di Tokyo e l'orgoglio azzurro

L'olimpionico ha ripercorso i momenti salienti della sua carriera, evidenziando come i due ori conquistati a Tokyo abbiano rappresentato l'apice che un atleta può raggiungere. "Era il mio sogno da bambino", ha dichiarato, sottolineando il profondo significato di quelle vittorie. Jacobs ha rimarcato l'orgoglio incredibile di "rappresentare l'Italia e gareggiare con il tricolore sul petto", un sentimento che lo spinge a "dare sempre qualcosa in più". Ha inoltre espresso ammirazione per le Olimpiadi di Milano Cortina, definendole "un'Olimpiade fantastica per i risultati e i record", e ha percepito come "i Giochi in casa si sono sentiti molto, è stato bellissimo anche da fuori".

Jacobs: un mentore e un esempio di successo

Un aspetto significativo emerso dalle sue dichiarazioni riguarda il suo ruolo di mentore e esempio per le nuove generazioni di atleti, come testimoniato dalle parole di Mattia Furlani. "Mi piace avere questa responsabilità", ha affermato Jacobs, descrivendosi come "una persona normale, un atleta che è partito con mille difficoltà ed è riuscito ad arrivare sul tetto del mondo". Il suo percorso, ha concluso, "dimostra che tutto è possibile". Queste affermazioni rafforzano la sua immagine di punto di riferimento, ispirando i giovani a perseguire i propri obiettivi con determinazione.

Con lo sguardo rivolto ai prossimi appuntamenti, tra cui il Golden Gala, Jacobs prosegue la sua preparazione con grande determinazione, mantenendo alta la concentrazione sull'obiettivo di conquistare il suo terzo titolo europeo consecutivo, un traguardo che consoliderebbe ulteriormente la sua posizione nell'atletica mondiale.