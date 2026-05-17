Jannik Sinner ha scritto una pagina storica del tennis italiano, conquistando gli Internazionali d’Italia al Foro Italico di Roma. Il campione altoatesino ha superato in finale il norvegese Casper Ruud con un doppio 6-4, un risultato che ha sancito il suo trionfo il 17 maggio 2026. Questa vittoria rappresenta un evento atteso da mezzo secolo, segnando il ritorno di un tennista italiano sul gradino più alto del podio maschile del prestigioso torneo capitolino.

Un trionfo storico e i primati infranti

Il numero uno del mondo ha dominato l'incontro, imponendo il proprio gioco con una determinazione inequivocabile e chiudendo la partita con un doppio 6-4.

Al termine della sfida, Sinner ha espresso tutta la sua emozione: “È incredibile, erano 50 anni che un italiano non vinceva qui. Sono contento che uno di noi è riuscito a farlo. Oggi è stato molto molto difficile, c’era tanta tensione. Non c’è stato un tennis perfetto in campo, ma sono stati due mesi e mezzo incredibili. Ho cercato di mettermi nelle condizioni migliori, non tutti i giorni sono semplici ma sono contento”.

Il campione ha anche voluto sottolineare l'importanza del supporto del suo team, in particolare per la preparazione fisica: “Fisicamente è stata molto dura, grazie ai miei preparatori, chi si occupa del mio corpo è importante come chi si occupa del mio tennis”.

Questa vittoria non è solo un successo locale, ma un vero e proprio spartiacque nella carriera di Sinner e nella storia del tennis.

A soli 24 anni, l'azzurro è diventato il più giovane di sempre a vincere almeno una volta tutti i Masters 1000, superando il precedente record di Novak Djokovic, che aveva raggiunto questo traguardo a 31 anni. Sinner si unisce a un ristretto club di leggende, essendo il sesto italiano a conquistare il titolo a Roma, dopo Emanuele Sertorio (1933), Giovanni Palmieri (1934), Fausto Gardini (1955), Nicola Pietrangeli (1955, 1957) e Adriano Panatta (1976). Il suo palmarès si arricchisce così del ventinovesimo titolo ATP, il decimo nella prestigiosa categoria Masters 1000. L'impressionante serie di successi include anche l'estensione della sua imbattibilità nei tornei 1000, con 34 vittorie consecutive, di cui ben 29 ottenute nel solo 2026.

L'atmosfera del Foro Italico e le reazioni

La finale è stata un evento memorabile, vissuto da un pubblico entusiasta che ha gremito le tribune del Foro Italico. La presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accolto da una sentita standing ovation, ha conferito ulteriore solennità all'occasione. L'esecuzione dell'Inno d'Italia da parte del coro delle voci bianche dell'Accademia di Santa Cecilia ha amplificato l'atmosfera carica di emozione e orgoglio nazionale.

Tra le voci che hanno celebrato il successo, spicca quella di Adriano Panatta, l'ultimo italiano a trionfare a Roma nel lontano 1976. Panatta ha commentato con entusiasmo: “Vedere Jannik vincere al Centrale del Foro Italico ha qualcosa di speciale.

Qui ho vissuto un giorno che mi ha cambiato la vita nel ’76, e ritrovare oggi un italiano capace di imporsi con questa personalità e questo gioco mi fa davvero piacere. Contro un avversario solido come Casper Ruud ha mostrato maturità, calma e coraggio nei momenti importanti”.

Anche la Premier Giorgia Meloni ha voluto unirsi ai festeggiamenti, esprimendo il suo entusiasmo sui social media: “Leggendario! Jannik Sinner ancora una volta nella storia. 50 anni dopo un italiano torna a vincere gli Internazionali d’Italia. Con la vittoria a Roma diventa il più giovane di sempre a vincere tutti i Masters 1000. Grazie per queste incredibili emozioni, campione!”.

Un Career Golden Masters da record

Con il successo ottenuto a Roma, Jannik Sinner ha completato il prestigioso Career Golden Masters, un'impresa che lo consacra come il secondo giocatore nella storia del tennis ad aver vinto tutti i nove tornei Masters 1000, eguagliando il primato di Novak Djokovic.

Sinner, tuttavia, detiene un ulteriore record: è il più giovane tennista ad aver realizzato questa straordinaria impresa. La vittoria nella capitale italiana rappresenta inoltre il suo sesto titolo consecutivo in questa categoria di tornei, una serie impressionante che include i successi già ottenuti a Parigi, Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid.