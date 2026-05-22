Jasmine Paolini, la leader del tennis azzurro, ha espresso con chiarezza le sue sensazioni durante il media day al Roland Garros. La tennista toscana ha parlato della pressione delle aspettative e della sua ferma volontà di elevare il proprio gioco, in vista del prestigioso torneo parigino dove affronterà all'esordio Dayana Yastremska, numero 45 del ranking WTA.

Le Aspettative e la Ricerca della Consistenza

“La gente si aspetta molto. Qualcosa di buono nel passato l’ho fatto, però allo stesso tempo cerco di fare del mio meglio”, ha dichiarato Paolini, mettendo in luce il peso delle attese.

Ha poi aggiunto: “Non è facile performare ogni settimana a livello altissimo, ci stiamo concentrando sulla consistenza in allenamento”. La sua determinazione è palpabile: “Devo alzare il livello e spero di avere la possibilità di farlo a Parigi”.

Il Bilancio della Stagione 2026 e il Debutto

La stagione 2026 di Paolini ha visto finora undici vittorie (inclusa quella in Billie Jean King Cup) e dieci sconfitte nel singolare, con la semifinale nel torneo “500” di Merida come miglior piazzamento. Analizzando le recenti prestazioni, ha osservato: “A Madrid e Roma ho giocato meglio e ho perso con due avversarie che possono giocare veramente bene”, riconoscendo il valore delle sue contendenti.

La finalista di due anni fa a Parigi si prepara a un esordio impegnativo contro Yastremska.

“Il primo turno non sarà facile. Però spero di riuscire a esprimere un buon livello di tennis e di alzare un po’ la consistenza”, ha affermato, consapevole della sfida.

Tra Social Media e Riflessioni Personali

La tennista ha toccato anche il tema dei social media e la loro influenza: “Purtroppo o per fortuna sui social si parla tanto di tennis. A volte è positivo, a volte è negativo. Noi forse non dovremmo essere partecipi di queste discussioni, ma avendo i social a volte uno legge. Onestamente cerco di non farlo. La gente si aspetta molto”.

Riguardo alla sua forma attuale, Paolini non nasconde una certa insoddisfazione: “Certo non sono contentissima della stagione finora, non è facile essere in questa posizione.

Ne sono consapevole, a volte mi arrabbio con me stessa. Ma come il pubblico e i fan non sono contenti, anche noi non facciamo salti di gioia quando giochiamo male”. Nonostante ciò, ha evidenziato gli aspetti positivi: “Ci sono comunque lati positivi: sto facendo quello che mi piace, il mio lavoro, la mia passione”.

Ricordando le sue due finali Slam del 2024, ha commentato: “Quella stagione l’ho vissuta come una sorpresa, ero stupita delle cose che stavo facendo. Il 2025 secondo me l’ho iniziato bene, il 2026 con un po’ più di aspettative, e comunque poi mi sono girati male anche due o tre tornei. Sono consapevole da una parte che devo fare le cose forse un po’ meglio in allenamento, devo essere più costante, però secondo me stiamo aggiustando il tiro e spero di riuscire a rialzare il livello”.

Infine, ha chiarito la sua posizione sul doppio con Sara Errani: “A Roma mi sono ritirata perché non ero al 100% e sapevo che c’era Parigi. Valutiamo di volta in volta. Mi piace giocare il doppio, ma allo stesso tempo so che se non sono in grado di farlo non lo faccio, non è un obbligo”.

L'Avversaria del Primo Turno: Dayana Yastremska

Il sorteggio del Roland Garros ha designato Dayana Yastremska, numero 45 WTA, come prima avversaria di Paolini. L'ucraina è considerata una giocatrice dal tennis esplosivo, capace di prestazioni di alto livello alternate a momenti di difficoltà, ma sempre una minaccia sulla terra battuta. Il confronto si preannuncia impegnativo, ma Paolini può contare su un bilancio positivo negli scontri diretti, un fattore che potrebbe infondere fiducia e fare la differenza grazie alla sua solidità tattica.