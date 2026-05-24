Joscelyn Roberson, la ginnasta originaria di Texarkana, Texas, ha annunciato il suo trasferimento all'Università della Georgia per la stagione 2027, segnando un nuovo capitolo dopo una brillante carriera all'Arkansas. La sua decisione, maturata nel corso dell'ultima stagione, è stata spiegata in un'intervista esclusiva, dove ha rivelato di aver inizialmente considerato il trasferimento già all'inizio dell'anno, per poi cambiare idea e infine confermarla dopo i campionati nazionali. “È una domanda importante,” ha dichiarato Roberson, “perché in realtà avevo deciso di trasferirmi all’inizio di questa ultima stagione, quindi lo sapevo già allora.

Poi ho cambiato idea, perché amo moltissimo l’Arkansas. Solo subito dopo i nazionali ho capito: ‘Ok, me ne vado.’”

La scelta di Roberson si è concentrata su tre prestigiose università: Georgia, Florida e UCLA. I suoi criteri principali includevano la familiarità con lo staff tecnico e l'eccellenza dell'offerta accademica. “Non volevo conoscere uno staff completamente nuovo,” ha spiegato, “quindi ho scelto scuole con cui avevo già un rapporto, sia per il recruiting che per i camp. Inoltre, Cecile e Laurent Landi erano i miei ex allenatori di club.” L'aspetto accademico ha avuto un peso significativo, data la sua aspirazione a frequentare la scuola di medicina. “Georgia inaugura la sua quest’anno, come Florida e UCLA l’hanno,” ha aggiunto, evidenziando anche le relazioni positive con le future compagne di squadra, molte delle quali conosciute tramite camp e club.

Il percorso decisionale e la scelta della Georgia

Le visite ai campus hanno permesso a Roberson di valutare le eccellenti strutture e le opportunità offerte da tutte le istituzioni. Florida ha impressionato con “grandi strutture, risorse accademiche top, ottimo sviluppo di carriera e un ottimo NIL”. UCLA ha offerto una “posizione fantastica vicino a tutto”, con la prospettiva delle Olimpiadi del 2028 che avrebbero potuto creare “belle opportunità”. Tuttavia, è stata la Georgia a presentare il “mix perfetto” di relazioni, allenatori e aspetti accademici. “Mi sono sentita rilassata,” ha confessato Roberson, “‘Questo è il posto dove devo stare.’ A Florida e UCLA mi sarei trovata benissimo, ma non mi vedevo andare ogni giorno in palestra e a lezione sentendomi a casa.” Questo senso di appartenenza è stato il fattore determinante per la sua scelta.

Nei prossimi mesi, Roberson si concentrerà sul suo insediamento in Georgia e sul rientro nel programma di allenamento sotto la guida di Cecile Canqueteau-Landi. Ha annunciato che non gareggerà quest'anno, dedicandosi al recupero fisico da “problemi a caviglie e piedi”. L'obiettivo è chiaro: “L’anno prossimo puntiamo forte per i Mondiali e le Olimpiadi 2028.” Gli allenamenti a livello élite continueranno, ma senza l'impegno agonistico immediato.

Obiettivi per la stagione NCAA 2027

Per la stagione NCAA 2027, l'ambizione di Roberson è di competere come all-around, pur riconoscendo l'elevato livello e la competitività del team della Georgia. “Il mio obiettivo è essere all-around,” ha affermato, “ma capisco il livello delle Georgia: sono molto forti e giovani; se non farò all-around, lo capirò.

Il team è competitivo, con tante matricole in arrivo.”

La scelta di annunciare il trasferimento in diretta è stata dettata dal desiderio di interagire direttamente con i fan. “Pensavo sarebbe stato divertente interagire con i fan, le solite foto di annuncio sono tutte uguali,” ha spiegato. L'evento ha superato le aspettative, trasformandosi in un momento significativo per coinvolgere il pubblico.

Il suo impressionante palmarès testimonia il calibro di una ginnasta di altissimo livello. Roberson è stata più volte All-American su trave e corpo libero, riserva olimpica per Parigi 2024 e campionessa mondiale di squadra nel 2023, oltre a vantare numerosi titoli nazionali e internazionali. Il suo arrivo a Georgia è stato accolto con grande entusiasmo dalla head coach Cécile Canqueteau-Landi, che ha elogiato il “moltissimo talento, leadership e positività” che Roberson porterà alla squadra. Canqueteau-Landi ha espresso il suo entusiasmo nel “ricominciare insieme” e lavorare per aiutare sia Roberson che le Georgia GymDogs a “raggiungere nuove vette”.