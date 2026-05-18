Il dirigente della Juventus, Giorgio Chiellini, ha offerto una lettura realistica e pragmatica della recente battuta d'arresto subita in casa contro la Fiorentina. La dura sconfitta per 0-2 è stata definita da Chiellini come "una giornata negativa", sottolineando l'importanza di affrontare il cruciale finale di stagione con un approccio cauto: "viviamo alla giornata, ora aspettiamo di finire questo campionato". Le sue parole riflettono la consapevolezza delle sfide che attendono la squadra bianconera nelle ultime fasi della competizione.

La situazione dopo la sconfitta con la Fiorentina

Le dichiarazioni di Chiellini sono state rilasciate durante un collegamento video, in occasione della presentazione del 24° Memorial Niccolò Galli, tenutosi a Firenze. Il dirigente ha espresso un palpabile rammarico per la prestazione offerta dalla squadra, evidenziando come il risultato negativo abbia significativamente complicato le ambizioni della Juventus per la qualificazione alla prestigiosa Champions League. In un campionato sempre più competitivo, una vittoria nell'imminente derby contro il Torino, previsto per l'ultima giornata, potrebbe non essere sufficiente per raggiungere l'obiettivo prefissato. La classifica vede infatti la formazione bianconera in una posizione di svantaggio rispetto a dirette concorrenti come Milan, Roma e Como, rendendo la corsa europea estremamente incerta.

Riflessioni personali e legami con Firenze

Nel corso del suo intervento, Chiellini ha voluto dedicare parole di profonda stima e apprezzamento a Fabio Paratici, attuale direttore sportivo della Fiorentina e suo ex collega ai tempi della Juventus. "Ho avuto la fortuna di lavorare con lui", ha spiegato Chiellini, aggiungendo: "credo che la Fiorentina sia in buone mani per il presente, perché comunque è riuscita a recuperare una situazione che era partita in maniera molto difficile; e per il futuro, perché è una persona che può creare qualcosa di importante". Questo riconoscimento sottolinea il valore professionale di Paratici e la sua capacità di incidere positivamente sul percorso di una squadra.

Chiellini ha inoltre rievocato la sua esperienza da giocatore a Firenze, risalente alla stagione 2004-2005. Ha descritto quell'anno come "difficile", in particolare nella seconda parte, culminato fortunatamente con la salvezza della squadra. Nonostante le difficoltà sportive, il legame umano con la città e le persone è rimasto forte: "io ho legato con tante persone… ho sempre vissuto Coverciano dai 15 anni ai 38. Quindi ho tanti amici, tante persone a cui sono rimasto legato: poi nella carriera sportiva sono stato ‘nemico’ tante volte, ma credo che i rapporti umani vadano al di là di tutto questo, e ho davvero tanti amici". Queste parole evidenziano la sua profonda connessione con il territorio e il valore che attribuisce alle relazioni personali, al di là della rivalità sportiva.

Le ambizioni europee della Juventus

L'espressione "viviamo alla giornata", pronunciata da Chiellini, è stata ripresa e tradotta anche in contesti internazionali come "take things day by day", confermando il tono di cautela e attesa che permea le dichiarazioni del dirigente. La sconfitta contro la Fiorentina ha avuto un impatto diretto sulla classifica, lasciando la Juventus a soli due punti dalla zona valida per la qualificazione alla Champions League. Con l'ultima giornata di campionato ormai alle porte, le ambizioni europee del club bianconero si giocano su un filo sottile, rendendo ogni risultato decisivo per il raggiungimento degli obiettivi stagionali.