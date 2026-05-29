La Juventus ha commemorato il 41° anniversario della tragedia dell'Heysel, un evento che ha segnato profondamente la storia del calcio. Attraverso un post intitolato “Per sempre nei nostri cuori”, il club ha voluto ricordare le 39 vittime della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool, avvenuta allo stadio di Bruxelles il 29 maggio 1985.

Anche il Torino ha partecipato al ricordo, pubblicando un messaggio sul proprio profilo X: “29 maggio 1985: una ferita indelebile nella storia del calcio europeo. Oggi ricordiamo le 39 vittime della tragedia dell’Heysel”.

Un gesto che sottolinea l'importanza di mantenere viva la memoria di quella tragica giornata.

Il messaggio delle istituzioni

Il presidente della Camera dei deputati ha aggiunto un significativo contributo istituzionale a questa giornata di memoria. Ha sottolineato come, a 41 anni di distanza, la strage dell’Heysel continui a richiamare alla responsabilità di tutti. Quella che doveva essere una giornata di festa si trasformò in un dramma che ha lasciato un segno profondo nella storia del calcio e dello sport in generale. Il suo pensiero è rivolto a chi ha perso i propri cari e a quanti portano ancora dentro quella ferita. Ha ribadito con forza che il calcio deve essere veicolo di valori quali passione, condivisione e rispetto, e che la sua vera bellezza risiede nelle emozioni positive che sa regalare, mai nella violenza.

Un anniversario di unione e riflessione

Il ricordo del 29 maggio 1985 continua a rappresentare un momento di profonda riflessione per l'intero mondo del calcio e per le istituzioni. Questo anniversario riafferma l'impegno collettivo a non dimenticare e a promuovere costantemente valori positivi nello sport. È un appuntamento che unisce diverse realtà nel comune intento di trasformare il dolore del passato in un monito per il futuro, affinché simili tragedie non si ripetano mai più.

L'opera commemorativa 'Verso Altrove'

Nel giorno del quarantesimo anniversario, il 29 maggio 2025, la Juventus aveva inaugurato l’opera commemorativa “Verso Altrove” all'interno del complesso della Continassa. Questo memoriale è stato progettato con l'obiettivo specifico di mantenere viva la memoria delle vittime dell'Heysel.

L’opera, realizzata dall’artista Luca Vitone e curata da Luca Beatrice, si compone di una rampa a spirale lunga 66 metri, elegantemente circondata da alberi di Ginkgo Biloba. La struttura culmina con un telescopio che invita i visitatori a guardare oltre, verso l’orizzonte, simboleggiando speranza e una prospettiva futura. L’installazione, concepita come un’esperienza antropologica e immersiva, è illuminata da luci LED e si estende su una superficie di circa duemila metri quadrati, offrendo uno spazio di profonda riflessione e ricordo.