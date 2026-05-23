L’Italia si è affermata come protagonista indiscussa agli Europei di karate in corso a Francoforte, conquistando un bottino impressionante di sei medaglie nelle finali individuali di kata e kumite. Il team azzurro ha brillato, assicurandosi quattro titoli continentali, una medaglia d’argento e una di bronzo, posizionandosi al primo posto nella classifica per nazioni.

Tra i trionfatori, Clio Ferracuti ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria +68 kg, dimostrando una superiorità netta. Stesso risultato per Matteo Avanzini, che si è imposto nella categoria +84 kg.

Il kata femminile ha visto il successo di Terryana D’Onofrio, mentre Luca Maresca ha dominato nei 67 kg di kumite. L’argento è stato appannaggio di Alessio Ghinami nel kata maschile, che ha ceduto solo al campione in carica turco Enes Ozdemir. La medaglia di bronzo è andata a Erminia Perfetto nei 50 kg, completando un quadro di successi che ha proiettato l'Italia in vetta al medagliere.

Eccellenza anche nel para karate

La delegazione azzurra ha ottenuto risultati di grande pregio anche nel para karate, evidenziando la profondità e l'inclusività del movimento sportivo italiano. Mattia Allesina e Federica Yakymashko hanno entrambi conquistato la medaglia d’oro, portando ulteriore lustro alla spedizione.

Patrick Buwalda ha aggiunto un argento al medagliere, mentre Daniele Alfonsi e Pietro Merlo hanno ottenuto due preziose medaglie di bronzo. Questi successi confermano la solidità del team italiano, capace di eccellere sia nelle competizioni tradizionali sia in quelle paralimpiche.

Le prestazioni individuali e il cammino verso il podio

Il percorso degli atleti italiani verso le finali è stato caratterizzato da prestazioni di altissimo livello e grande determinazione. Terryana D’Onofrio, già detentrice del titolo europeo, ha confermato il suo dominio nel kata individuale, raggiungendo la finale dopo aver superato la portoghese Ana Cruz con un perentorio 7-0 in semifinale. Alessio Ghinami ha compiuto un cammino impeccabile, superando avversari di diverse nazionalità prima di arrendersi nella finale contro il forte turco Ozdemir.

Nei pesi massimi di kumite, Clio Ferracuti ha dimostrato la sua forza, superando atlete di calibro internazionale come la greca Kyriaki Kydonaki, campionessa europea in carica, e la tedesca Johanna Kneer, campionessa mondiale in carica. Il campione del mondo in carica, Matteo Avanzini, ha ribadito il suo valore, superando avversari ostici come l’albanese Pakashtica e il georgiano Merabii Gelashvili, confermando la sua posizione tra i migliori al mondo.

La rassegna continentale si avvia alla conclusione con le attese finali a squadre. L’Italia sarà protagonista in tre decisive sfide per l’oro: nel kata maschile, nel kata femminile e nel kumite maschile. L'obiettivo è quello di arricchire ulteriormente il già cospicuo medagliere azzurro, consolidando la leadership italiana nel karate europeo.